Openverse Network 是一个基于区块链技术的 Layer 0 枢纽网络。它在现有区块链框架的基础上，引入了“完全开放的基于协议的跨链”系统的概念。其目标是“让不同区块链和传统互联网之间的价值转移（代币/NFT/信息）变得像发送电子邮件一样简单”。