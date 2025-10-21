Openverse Network（BTG）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 14 $ 14 $ 14 24H最低价 $ 19 $ 19 $ 19 24H最高价 24H最低价 $ 14$ 14 $ 14 24H最高价 $ 19$ 19 $ 19 历史最高 $ 18.80127296990911$ 18.80127296990911 $ 18.80127296990911 最低价 $ 3.477213386513058$ 3.477213386513058 $ 3.477213386513058 涨跌幅（1H） +0.66% 涨跌幅（1D） +2.40% 漲跌幅（7D） +43.64% 漲跌幅（7D） +43.64%

Openverse Network（BTG）当前实时价格为 $ 16.449。过去 24 小时内，BTG 的交易价格在 $ 14 至 $ 19 之间波动，市场活跃度显著。BTG 的历史最高价为 $ 18.80127296990911，历史最低价为 $ 3.477213386513058。

从短期表现来看，BTG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.66%，过去 24 小时内变动为 +2.40%，过去 7 天内累计变动为 +43.64%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Openverse Network（BTG）市场信息

排名 No.738 市值 $ 31.25M$ 31.25M $ 31.25M 成交量（24H） $ 397.85K$ 397.85K $ 397.85K 完全稀释市值 $ 328.98M$ 328.98M $ 328.98M 流通量 1.90M 1.90M 1.90M 最大供应量 20,000,000 20,000,000 20,000,000 总供应量 20,000,000 20,000,000 20,000,000 流通率 9.50% 所属公链 BSC

Openverse Network 的当前市值为 $ 31.25M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 397.85K。BTG 的流通量为 1.90M，总供应量是 20000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 328.98M。