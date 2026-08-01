Robinhood Dog 今日价格

Robinhood Dog (BRODIE) 今日实时价格为 $ 0.0023711，过去 24 小时内变化了 12.47%。当前 BRODIE 兑 USD 的汇率为 $ 0.0023711 每 BRODIE。

Robinhood Dog 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- BRODIE。过去 24 小时内，BRODIE 的交易价格在 $ 0.0023071（低点）和 $ 0.0040186（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，BRODIE 在过去一小时内波动了 -12.40%，过去7 天内波动了 +491.59%。过去一天，总交易量达到 $ 90.49K。

Robinhood Dog（BRODIE）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 90.49K$ 90.49K $ 90.49K 完全稀释市值 $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ROBINHOOD

Robinhood Dog 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 90.49K。BRODIE 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.37M。