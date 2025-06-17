什么是Broak on Base (BROAK)

认识 BROAK —— Base 链上的头号青蛙！它带着一点态度和满满的坚韧精神，奋力跳跃，迎战 Rugpullers 和 Jeets，只为守护你的资产安全，让收益更稳健。BROAK 手握表情包的力量、社区的能量，以及对诈骗零容忍的态度，誓要颠覆被割的命运，打造一个有趣且可持续的 Meme Coin 社区。 加入 RugFreeVerse，在这里，一群 Meme 青蛙正在跨链奋战，为财务自由而战，而真正的“钻石手”终将闪耀！

Broak on Base在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Broak on Base 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。



此外，您还可以：

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Broak on Base价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Broak on Base、比特币或以太坊。 BROAK未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Broak on Base价格预测页面。

Broak on Base价格历史

追踪BROAK的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估BROAK的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Broak on Base价格历史页面。

Broak on Base（BROAK）代币经济

了解 Broak on Base（BROAK）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BROAK 代币的完整经济学！

如何购买Broak on Base (BROAK)

正在寻找如何购买 Broak on Base？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Broak on Base。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

BROAK 兑换为当地货币

1 BROAK 兑换 VND ₫ 163.94245 1 BROAK 兑换 AUD A$ 0.0095319 1 BROAK 兑换 GBP ￡ 0.0045479 1 BROAK 兑换 EUR € 0.0053578 1 BROAK 兑换 USD $ 0.00623 1 BROAK 兑换 MYR RM 0.0264152 1 BROAK 兑换 TRY ₺ 0.245462 1 BROAK 兑换 JPY ¥ 0.9019794 1 BROAK 兑换 RUB ₽ 0.4889927 1 BROAK 兑换 INR ₹ 0.5372129 1 BROAK 兑换 IDR Rp 102.1311312 1 BROAK 兑换 KRW ₩ 8.5109276 1 BROAK 兑换 PHP ₱ 0.3538017 1 BROAK 兑换 EGP ￡E. 0.3125591 1 BROAK 兑换 BRL R$ 0.0342027 1 BROAK 兑换 CAD C$ 0.0084105 1 BROAK 兑换 BDT ৳ 0.7615552 1 BROAK 兑换 NGN ₦ 9.614136 1 BROAK 兑换 UAH ₴ 0.2588565 1 BROAK 兑换 VES Bs 0.63546 1 BROAK 兑换 PKR Rs 1.7633392 1 BROAK 兑换 KZT ₸ 3.1931865 1 BROAK 兑换 THB ฿ 0.2025996 1 BROAK 兑换 TWD NT$ 0.1839096 1 BROAK 兑换 AED د.إ 0.0228641 1 BROAK 兑换 CHF Fr 0.0050463 1 BROAK 兑换 HKD HK$ 0.0488432 1 BROAK 兑换 MAD .د.م 0.0567553 1 BROAK 兑换 MXN $ 0.1180585

Broak on Base资源

要更深入地了解 Broak on Base，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：