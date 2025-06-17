今天就加入MEXC
现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--
Broak on Base实时价格 (BROAK)
今天 Broak on Base (BROAK) 的当前价格为 0.00623 USD，当前市值为 -- USD。 BROAK 兑换USD的价格实时更新。
Broak on Base的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 45.31K USD
- Broak on Base在一天内的涨跌幅是 -3.11%
- 它的流通供应量是-- USD。
在获取 MEXC 上从 BROAK兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 BROAK 价格信息的首选平台。
跟踪 Broak on Base 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0002
|-3.11%
|30天
|$ +0.00123
|+24.60%
|60天
|$ +0.00123
|+24.60%
|90天
|$ +0.00123
|+24.60%
今天，BROAK 记录了 $ -0.0002 (-3.11%) 的变化，反映了其最新的市场活动。Broak on Base 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00123 (+24.60%)，显示了该代币在短期内的表现。Broak on Base 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，BROAK 的变化为 $ +0.00123 (+24.60%)，从而更广泛地了解其表现。Broak on Base 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00123 (+24.60%)，从而深入了解了代币的长期走势。
探索 Broak on Base 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.74%
-3.11%
+24.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
认识 BROAK —— Base 链上的头号青蛙！它带着一点态度和满满的坚韧精神，奋力跳跃，迎战 Rugpullers 和 Jeets，只为守护你的资产安全，让收益更稳健。BROAK 手握表情包的力量、社区的能量，以及对诈骗零容忍的态度，誓要颠覆被割的命运，打造一个有趣且可持续的 Meme Coin 社区。 加入 RugFreeVerse，在这里，一群 Meme 青蛙正在跨链奋战，为财务自由而战，而真正的“钻石手”终将闪耀！
Broak on Base在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Broak on Base 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。
此外，您还可以：
- 检查 BROAK 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Broak on Base 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。
我们全面的资源旨在让您的 Broak on Base 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。
加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Broak on Base、比特币或以太坊。 BROAK未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Broak on Base价格预测页面。
追踪BROAK的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估BROAK的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Broak on Base价格历史页面。
了解 Broak on Base（BROAK）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BROAK 代币的完整经济学！
正在寻找如何购买 Broak on Base？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Broak on Base。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。
|1 BROAK 兑换 VND
₫163.94245
|1 BROAK 兑换 AUD
A$0.0095319
|1 BROAK 兑换 GBP
￡0.0045479
|1 BROAK 兑换 EUR
€0.0053578
|1 BROAK 兑换 USD
$0.00623
|1 BROAK 兑换 MYR
RM0.0264152
|1 BROAK 兑换 TRY
₺0.245462
|1 BROAK 兑换 JPY
¥0.9019794
|1 BROAK 兑换 RUB
₽0.4889927
|1 BROAK 兑换 INR
₹0.5372129
|1 BROAK 兑换 IDR
Rp102.1311312
|1 BROAK 兑换 KRW
₩8.5109276
|1 BROAK 兑换 PHP
₱0.3538017
|1 BROAK 兑换 EGP
￡E.0.3125591
|1 BROAK 兑换 BRL
R$0.0342027
|1 BROAK 兑换 CAD
C$0.0084105
|1 BROAK 兑换 BDT
৳0.7615552
|1 BROAK 兑换 NGN
₦9.614136
|1 BROAK 兑换 UAH
₴0.2588565
|1 BROAK 兑换 VES
Bs0.63546
|1 BROAK 兑换 PKR
Rs1.7633392
|1 BROAK 兑换 KZT
₸3.1931865
|1 BROAK 兑换 THB
฿0.2025996
|1 BROAK 兑换 TWD
NT$0.1839096
|1 BROAK 兑换 AED
د.إ0.0228641
|1 BROAK 兑换 CHF
Fr0.0050463
|1 BROAK 兑换 HKD
HK$0.0488432
|1 BROAK 兑换 MAD
.د.م0.0567553
|1 BROAK 兑换 MXN
$0.1180585
要更深入地了解 Broak on Base，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
数量
1 BROAK = 0.00623 USD
现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--