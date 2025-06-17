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Broak on Base实时价格 (BROAK)

USD

Broak on Base (BROAK) 实时价格图表

$0.00623
$0.00623$0.00623
-3.11%(1D)

BROAK 实时价格数据和信息

今天 Broak on Base (BROAK) 的当前价格为 0.00623 USD，当前市值为 -- USD。 BROAK 兑换USD的价格实时更新。
Broak on Base的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 45.31K USD
- Broak on Base在一天内的涨跌幅是 -3.11%
- 它的流通供应量是-- USD。

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BROAK价格表现USD

跟踪 Broak on Base 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0002-3.11%
30天$ +0.00123+24.60%
60天$ +0.00123+24.60%
90天$ +0.00123+24.60%
Broak on Base 今日价格变化

今天，BROAK 记录了 $ -0.0002 (-3.11%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Broak on Base 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.00123 (+24.60%)，显示了该代币在短期内的表现。

Broak on Base 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BROAK 的变化为 $ +0.00123 (+24.60%)，从而更广泛地了解其表现。

Broak on Base 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00123 (+24.60%)，从而深入了解了代币的长期走势。

BROAK价格信息

探索 Broak on Base 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00604
$ 0.00604$ 0.00604

$ 0.0095
$ 0.0095$ 0.0095

$ 0.01515
$ 0.01515$ 0.01515

-1.74%

-3.11%

+24.60%

BROAK市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 45.31K
$ 45.31K$ 45.31K

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什么是Broak on Base (BROAK)

认识 BROAK —— Base 链上的头号青蛙！它带着一点态度和满满的坚韧精神，奋力跳跃，迎战 Rugpullers 和 Jeets，只为守护你的资产安全，让收益更稳健。BROAK 手握表情包的力量、社区的能量，以及对诈骗零容忍的态度，誓要颠覆被割的命运，打造一个有趣且可持续的 Meme Coin 社区。 加入 RugFreeVerse，在这里，一群 Meme 青蛙正在跨链奋战，为财务自由而战，而真正的“钻石手”终将闪耀！

Broak on Base在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Broak on Base 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
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Broak on Base价格预测

加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如Broak on Base、比特币或以太坊。 BROAK未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的Broak on Base价格预测页面

Broak on Base价格历史

追踪BROAK的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估BROAK的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的Broak on Base价格历史页面

Broak on Base（BROAK）代币经济

了解 Broak on Base（BROAK）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BROAK 代币的完整经济学

如何购买Broak on Base (BROAK)

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BROAK 兑换为当地货币

1 BROAK 兑换 VND
163.94245
1 BROAK 兑换 AUD
A$0.0095319
1 BROAK 兑换 GBP
0.0045479
1 BROAK 兑换 EUR
0.0053578
1 BROAK 兑换 USD
$0.00623
1 BROAK 兑换 MYR
RM0.0264152
1 BROAK 兑换 TRY
0.245462
1 BROAK 兑换 JPY
¥0.9019794
1 BROAK 兑换 RUB
0.4889927
1 BROAK 兑换 INR
0.5372129
1 BROAK 兑换 IDR
Rp102.1311312
1 BROAK 兑换 KRW
8.5109276
1 BROAK 兑换 PHP
0.3538017
1 BROAK 兑换 EGP
￡E.0.3125591
1 BROAK 兑换 BRL
R$0.0342027
1 BROAK 兑换 CAD
C$0.0084105
1 BROAK 兑换 BDT
0.7615552
1 BROAK 兑换 NGN
9.614136
1 BROAK 兑换 UAH
0.2588565
1 BROAK 兑换 VES
Bs0.63546
1 BROAK 兑换 PKR
Rs1.7633392
1 BROAK 兑换 KZT
3.1931865
1 BROAK 兑换 THB
฿0.2025996
1 BROAK 兑换 TWD
NT$0.1839096
1 BROAK 兑换 AED
د.إ0.0228641
1 BROAK 兑换 CHF
Fr0.0050463
1 BROAK 兑换 HKD
HK$0.0488432
1 BROAK 兑换 MAD
.د.م0.0567553
1 BROAK 兑换 MXN
$0.1180585

Broak on Base资源

要更深入地了解 Broak on Base，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Broak on Base网站
区块查询

人们还问：关于Broak on Base的其他问题

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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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