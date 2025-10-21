Bridgent（BRIDGENT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00003951 24H最低价 $ 0.00004574 24H最高价 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） +0.81% 涨跌幅（1D） +3.55% 漲跌幅（7D） -40.15%

Bridgent（BRIDGENT）当前实时价格为 $ 0.00004451。过去 24 小时内，BRIDGENT 的交易价格在 $ 0.00003951 至 $ 0.00004574 之间波动，市场活跃度显著。BRIDGENT 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，BRIDGENT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.81%，过去 24 小时内变动为 +3.55%，过去 7 天内累计变动为 -40.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bridgent（BRIDGENT）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 662.75K 完全稀释市值 $ 445.10K 流通量 ---- 总供应量 9,999,999,999 所属公链 MATIC

Bridgent 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 662.75K。BRIDGENT 的流通量为 --，总供应量是 9999999999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 445.10K。