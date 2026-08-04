Bedrock (BR) 今日技术分析 Bedrock 分析页面提供由人工智能生成的关于 BR 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Bedrock 分析的信息。 注 册

Bedrock (BR) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.249 -- +69.38% +71.36% +83.08%

Bedrock 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Bedrock 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 10 中立 2 买入 14 移动平均线 : 中立 卖出 7 中立 0 买入 7 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 2 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.24859 0.24835 R2 0.24835 0.24821 R1 0.24823 0.24812 PP 0.24799 0.24799 S1 0.24787 0.24785 S2 0.24763 0.24776 S3 0.24751 0.24763

Bedrock 市场信号 当前净挂单量 -0.34M $7.02 M $7.36 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.43M 3日主动买入 $9.51 M 3日主动卖出 $9.94 M 7日主动买卖差额 -0.41M 7日主动买入 $9.79 M 7日主动卖出 $10.20 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Bedrock资金流向 净流入 BRUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-14 $0.00 M 0.25 2026-08-13 $0.04 M 0.25 2026-08-12 $0.10 M 0.21 2026-08-11 $0.02 M 0.13 2026-08-10 $0.00 M 0.13 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Bedrock (BR) 市场 探索现货和合约市场，查看 Bedrock 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 BR / USDT $0.2486 $0.2486 $0.2486 +0.04% 652.98K (USDT) 去交易