Boyz N The Hood 今日价格

Boyz N The Hood (BOYZ) 今日实时价格为 $ 0.0002565，过去 24 小时内变化了 3.47%。当前 BOYZ 兑 USD 的汇率为 $ 0.0002565 每 BOYZ。

Boyz N The Hood 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- BOYZ。过去 24 小时内，BOYZ 的交易价格在 $ 0.0001763（低点）和 $ 0.0003699（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，BOYZ 在过去一小时内波动了 -2.51%，过去7 天内波动了 -74.35%。过去一天，总交易量达到 $ 65.15K。

Boyz N The Hood（BOYZ）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 65.15K$ 65.15K $ 65.15K 完全稀释市值 $ 256.50K$ 256.50K $ 256.50K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ROBINHOOD

Boyz N The Hood 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 65.15K。BOYZ 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 256.50K。