Bnb Tiger Inu（BNBTIGER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000000000005061 24H最低价 $ 0.000000000005755 24H最高价 24H最低价 $ 0.000000000005061 24H最高价 $ 0.000000000005755 历史最高 $ 0.000000000011449246 最低价 $ 0.000000000001738887 涨跌幅（1H） +0.33% 涨跌幅（1D） -1.88% 漲跌幅（7D） +2.72%

Bnb Tiger Inu（BNBTIGER）当前实时价格为 $ 0.0000000000054。过去 24 小时内，BNBTIGER 的交易价格在 $ 0.000000000005061 至 $ 0.000000000005755 之间波动，市场活跃度显著。BNBTIGER 的历史最高价为 $ 0.000000000011449246，历史最低价为 $ 0.000000000001738887。

从短期表现来看，BNBTIGER 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.33%，过去 24 小时内变动为 -1.88%，过去 7 天内累计变动为 +2.72%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bnb Tiger Inu（BNBTIGER）市场信息

排名 No.3870 市值 $ 3.18M 成交量（24H） $ 30.78K 完全稀释市值 $ 5.40M 流通量 588,659.61T 最大供应量 1,000,000,000,000,000,000 总供应量 588,659,610,002,000,000 流通率 58.86% 所属公链 BSC

Bnb Tiger Inu 的当前市值为 $ 3.18M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 30.78K。BNBTIGER 的流通量为 588,659.61T，总供应量是 588659610002000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.40M。