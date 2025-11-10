BluWhale 是 Web3 的智慧层，透过资源编排，利用模型上下文协定实现链上扩展，为智慧型应用程式、AI 代理程式和模型提供支援。在过去的几年中，Bluwhale 已将其 AI 网路（双边市场）扩展到 4,780 个企业帐户和 350 多万个独立钱包，并将 8 亿多钱包资料处理成一个覆盖 37 条链的通用图结构。虽然 Graph、OriginTrail 和 MindNetwork 都设计了类似的基础设施，但它们在 AI 方面的可扩展性严重受限于子图能够创建和运行的节点数量和速度。