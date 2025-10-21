Blubird 当前实时价格为 0.02234 USD。跟踪 BLU 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BLU 价格趋势。Blubird 当前实时价格为 0.02234 USD。跟踪 BLU 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BLU 价格趋势。

Blubird 图标

Blubird实时价格 (BLU)

1 BLU 兑换为 USD 的实时价格：

+0.22%1D
USD
Blubird (BLU) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:34:45 (UTC+8)

Blubird（BLU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价
24H最高价

0.00%

+0.22%

-3.71%

-3.71%

Blubird（BLU）当前实时价格为 $ 0.02234。过去 24 小时内，BLU 的交易价格在 $ 0.02229$ 0.02234 之间波动，市场活跃度显著。BLU 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，BLU 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +0.22%，过去 7 天内累计变动为 -3.71%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Blubird（BLU）市场信息

$ 49.84
$ 49.84$ 49.84

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

Blubird 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 49.84。BLU 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.23M

Blubird（BLU）价格历史 USD

跟踪 Blubird 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000049+0.22%
30天$ -0.00808-26.57%
60天$ -0.02882-56.34%
90天$ -0.02766-55.32%
Blubird 今日价格变化

今天，BLU 记录了 $ +0.000049 (+0.22%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Blubird 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00808 (-26.57%)，显示了该代币在短期内的表现。

Blubird 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BLU 的变化为 $ -0.02882 (-56.34%)，从而更广泛地了解其表现。

Blubird 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.02766 (-55.32%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Blubird（BLU）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Blubird 价格历史页面

什么是Blubird (BLU)

本文档涵盖 3 个主要解决方案以及核心平台模块的细分。

Blubird在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Blubird 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 BLU 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Blubird 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Blubird 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Blubird 价格预测 (USD)

Blubird（BLU）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Blubird（BLU）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Blubird 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Blubird 价格预测

Blubird（BLU）代币经济

了解 Blubird（BLU）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BLU 代币的完整经济学

如何购买Blubird (BLU)

正在寻找如何购买 Blubird？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Blubird。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

BLU 兑换为当地货币

1 Blubird（BLU） to VND
587.8771
1 Blubird（BLU） to AUD
A$0.0339568
1 Blubird（BLU） to GBP
0.016755
1 Blubird（BLU） to EUR
0.018989
1 Blubird（BLU） to USD
$0.02234
1 Blubird（BLU） to MYR
RM0.0942748
1 Blubird（BLU） to TRY
0.9385034
1 Blubird（BLU） to JPY
¥3.41802
1 Blubird（BLU） to ARS
ARS$33.2439306
1 Blubird（BLU） to RUB
1.7775938
1 Blubird（BLU） to INR
1.9621222
1 Blubird（BLU） to IDR
Rp372.3331844
1 Blubird（BLU） to PHP
1.3118048
1 Blubird（BLU） to EGP
￡E.1.0609266
1 Blubird（BLU） to BRL
R$0.1201892
1 Blubird（BLU） to CAD
C$0.0310526
1 Blubird（BLU） to BDT
2.7339692
1 Blubird（BLU） to NGN
32.613049
1 Blubird（BLU） to COP
$86.5889464
1 Blubird（BLU） to ZAR
R.0.384248
1 Blubird（BLU） to UAH
0.93828
1 Blubird（BLU） to TZS
T.Sh.55.2968616
1 Blubird（BLU） to VES
Bs4.73608
1 Blubird（BLU） to CLP
$21.04428
1 Blubird（BLU） to PKR
Rs6.3123904
1 Blubird（BLU） to KZT
12.0171328
1 Blubird（BLU） to THB
฿0.7291776
1 Blubird（BLU） to TWD
NT$0.6889656
1 Blubird（BLU） to AED
د.إ0.0819878
1 Blubird（BLU） to CHF
Fr0.0176486
1 Blubird（BLU） to HKD
HK$0.1733584
1 Blubird（BLU） to AMD
֏8.5396884
1 Blubird（BLU） to MAD
.د.م0.2057514
1 Blubird（BLU） to MXN
$0.411056
1 Blubird（BLU） to SAR
ريال0.083775
1 Blubird（BLU） to ETB
Br3.4122116
1 Blubird（BLU） to KES
KSh2.8798494
1 Blubird（BLU） to JOD
د.أ0.01583906
1 Blubird（BLU） to PLN
0.0813176
1 Blubird（BLU） to RON
лв0.0976258
1 Blubird（BLU） to SEK
kr0.2095492
1 Blubird（BLU） to BGN
лв0.0375312
1 Blubird（BLU） to HUF
Ft7.4890382
1 Blubird（BLU） to CZK
0.4666826
1 Blubird（BLU） to KWD
د.ك0.00683604
1 Blubird（BLU） to ILS
0.0732752
1 Blubird（BLU） to BOB
Bs0.154146
1 Blubird（BLU） to AZN
0.037978
1 Blubird（BLU） to TJS
SM0.2079854
1 Blubird（BLU） to GEL
0.0605414
1 Blubird（BLU） to AOA
Kz20.4390894
1 Blubird（BLU） to BHD
.د.ب0.00839984
1 Blubird（BLU） to BMD
$0.02234
1 Blubird（BLU） to DKK
kr0.1434228
1 Blubird（BLU） to HNL
L0.5857548
1 Blubird（BLU） to MUR
1.0169168
1 Blubird（BLU） to NAD
$0.3867054
1 Blubird（BLU） to NOK
kr0.2234
1 Blubird（BLU） to NZD
$0.0386482
1 Blubird（BLU） to PAB
B/.0.02234
1 Blubird（BLU） to PGK
K0.094945
1 Blubird（BLU） to QAR
ر.ق0.0813176
1 Blubird（BLU） to RSD
дин.2.2534358
1 Blubird（BLU） to UZS
soʻm269.1565646
1 Blubird（BLU） to ALL
L1.8562306
1 Blubird（BLU） to ANG
ƒ0.0399886
1 Blubird（BLU） to AWG
ƒ0.0399886
1 Blubird（BLU） to BBD
$0.04468
1 Blubird（BLU） to BAM
KM0.0375312
1 Blubird（BLU） to BIF
Fr65.88066
1 Blubird（BLU） to BND
$0.0288186
1 Blubird（BLU） to BSD
$0.02234
1 Blubird（BLU） to JMD
$3.5781978
1 Blubird（BLU） to KHR
90.080465
1 Blubird（BLU） to KMF
Fr9.47216
1 Blubird（BLU） to LAK
485.6521642
1 Blubird（BLU） to LKR
රු6.775722
1 Blubird（BLU） to MDL
L0.3813438
1 Blubird（BLU） to MGA
Ar101.0858192
1 Blubird（BLU） to MOP
P0.1784966
1 Blubird（BLU） to MVR
0.341802
1 Blubird（BLU） to MWK
MK38.717454
1 Blubird（BLU） to MZN
MT1.427526
1 Blubird（BLU） to NPR
रु3.1327382
1 Blubird（BLU） to PYG
158.43528
1 Blubird（BLU） to RWF
Fr32.37066
1 Blubird（BLU） to SBD
$0.1840816
1 Blubird（BLU） to SCR
0.310526
1 Blubird（BLU） to SRD
$0.8875682
1 Blubird（BLU） to SVC
$0.1950282
1 Blubird（BLU） to SZL
L0.3867054
1 Blubird（BLU） to TMT
m0.0784134
1 Blubird（BLU） to TND
د.ت0.06552322
1 Blubird（BLU） to TTD
$0.1514652
1 Blubird（BLU） to UGX
Sh77.56448
1 Blubird（BLU） to XAF
Fr12.59976
1 Blubird（BLU） to XCD
$0.060318
1 Blubird（BLU） to XOF
Fr12.59976
1 Blubird（BLU） to XPF
Fr2.27868
1 Blubird（BLU） to BWP
P0.3185684
1 Blubird（BLU） to BZD
$0.04468
1 Blubird（BLU） to CVE
$2.1205128
1 Blubird（BLU） to DJF
Fr3.95418
1 Blubird（BLU） to DOP
$1.42976
1 Blubird（BLU） to DZD
د.ج2.907551
1 Blubird（BLU） to FJD
$0.0507118
1 Blubird（BLU） to GNF
Fr194.2463
1 Blubird（BLU） to GTQ
Q0.170901
1 Blubird（BLU） to GYD
$4.6686132
1 Blubird（BLU） to ISK
kr2.72548

Blubird资源

要更深入地了解 Blubird，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Blubird网站
区块查询

人们还问：关于Blubird的其他问题

Blubird（BLU）今日价格是多少？
BLU 实时价格为 0.02234 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 BLU 兑 USD 的价格是多少？
当前 BLU 兑 USD 的价格为 $ 0.02234。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Blubird 的市值是多少？
BLU 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
BLU 的流通供应量是多少？
BLU 的流通供应量为 -- USD
BLU 的历史最高价（ATH）是多少？
BLU 的历史最高价是 -- USD
BLU 的历史最低价（ATL）是多少？
BLU 的历史最低价是 -- USD
BLU 的交易量是多少？
BLU 的 24 小时实时交易量为 $ 49.84 USD
BLU 今年会涨吗？
BLU 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 BLU 价格预测 获取更深入的分析。
Blubird（BLU）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

