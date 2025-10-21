BlockBuddies 当前实时价格为 0.0003395 USD。跟踪 BLBD 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BLBD 价格趋势。BlockBuddies 当前实时价格为 0.0003395 USD。跟踪 BLBD 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BLBD 价格趋势。

BlockBuddies 图标

BlockBuddies实时价格 (BLBD)

1 BLBD 兑换为 USD 的实时价格：

+21.90%1D
USD
BlockBuddies (BLBD) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:52:54 (UTC+8)

BlockBuddies（BLBD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价
24H最高价

-1.03%

+21.90%

-9.62%

-9.62%

BlockBuddies（BLBD）当前实时价格为 $ 0.0003395。过去 24 小时内，BLBD 的交易价格在 $ 0.0002686$ 0.0003832 之间波动，市场活跃度显著。BLBD 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，BLBD 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.03%，过去 24 小时内变动为 +21.90%，过去 7 天内累计变动为 -9.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BlockBuddies（BLBD）市场信息

BSC

BlockBuddies 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 14.79K。BLBD 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 339.50K

BlockBuddies（BLBD）价格历史 USD

跟踪 BlockBuddies 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000060993+21.90%
30天$ -0.0004605-57.57%
60天$ -0.1246605-99.73%
90天$ -0.1246605-99.73%
BlockBuddies 今日价格变化

今天，BLBD 记录了 $ +0.000060993 (+21.90%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

BlockBuddies 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0004605 (-57.57%)，显示了该代币在短期内的表现。

BlockBuddies 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BLBD 的变化为 $ -0.1246605 (-99.73%)，从而更广泛地了解其表现。

BlockBuddies 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.1246605 (-99.73%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 BlockBuddies（BLBD）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 BlockBuddies 价格历史页面

什么是BlockBuddies (BLBD)

BlockBuddies 是一款基于 Web3 的掉落益智游戏，玩家可以在数百个色彩缤纷的关卡中匹配并清除可爱的怪物方块。结合角色驱动的故事叙述和可持续的代币经济，它是一种全新的加密游戏体验。

BlockBuddies在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 BlockBuddies 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 BLBD 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 BlockBuddies 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 BlockBuddies 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

BlockBuddies 价格预测 (USD)

BlockBuddies（BLBD）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 BlockBuddies（BLBD）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 BlockBuddies 的长期和短期价格预测。

现在就查看 BlockBuddies 价格预测

BlockBuddies（BLBD）代币经济

了解 BlockBuddies（BLBD）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BLBD 代币的完整经济学

如何购买BlockBuddies (BLBD)

正在寻找如何购买 BlockBuddies？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买BlockBuddies。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

BLBD 兑换为当地货币

1 BlockBuddies（BLBD） to VND
8.9339425
1 BlockBuddies（BLBD） to AUD
A$0.00051604
1 BlockBuddies（BLBD） to GBP
0.000254625
1 BlockBuddies（BLBD） to EUR
0.000288575
1 BlockBuddies（BLBD） to USD
$0.0003395
1 BlockBuddies（BLBD） to MYR
RM0.00143269
1 BlockBuddies（BLBD） to TRY
0.014262395
1 BlockBuddies（BLBD） to JPY
¥0.0519435
1 BlockBuddies（BLBD） to ARS
ARS$0.505206555
1 BlockBuddies（BLBD） to RUB
0.027020805
1 BlockBuddies（BLBD） to INR
0.029818285
1 BlockBuddies（BLBD） to IDR
Rp5.65833107
1 BlockBuddies（BLBD） to PHP
0.01993544
1 BlockBuddies（BLBD） to EGP
￡E.0.016122855
1 BlockBuddies（BLBD） to BRL
R$0.00182651
1 BlockBuddies（BLBD） to CAD
C$0.000471905
1 BlockBuddies（BLBD） to BDT
0.041537825
1 BlockBuddies（BLBD） to NGN
0.49489594
1 BlockBuddies（BLBD） to COP
$1.31588842
1 BlockBuddies（BLBD） to ZAR
R.0.00583261
1 BlockBuddies（BLBD） to UAH
0.014255605
1 BlockBuddies（BLBD） to TZS
T.Sh.0.838269635
1 BlockBuddies（BLBD） to VES
Bs0.071974
1 BlockBuddies（BLBD） to CLP
$0.3201485
1 BlockBuddies（BLBD） to PKR
Rs0.09603776
1 BlockBuddies（BLBD） to KZT
0.182525385
1 BlockBuddies（BLBD） to THB
฿0.011077885
1 BlockBuddies（BLBD） to TWD
NT$0.01047018
1 BlockBuddies（BLBD） to AED
د.إ0.001245965
1 BlockBuddies（BLBD） to CHF
Fr0.000268205
1 BlockBuddies（BLBD） to HKD
HK$0.00263452
1 BlockBuddies（BLBD） to AMD
֏0.129678815
1 BlockBuddies（BLBD） to MAD
.د.م0.003126795
1 BlockBuddies（BLBD） to MXN
$0.0062468
1 BlockBuddies（BLBD） to SAR
ريال0.001273125
1 BlockBuddies（BLBD） to ETB
Br0.051892575
1 BlockBuddies（BLBD） to KES
KSh0.043724205
1 BlockBuddies（BLBD） to JOD
د.أ0.0002407055
1 BlockBuddies（BLBD） to PLN
0.00123578
1 BlockBuddies（BLBD） to RON
лв0.001483615
1 BlockBuddies（BLBD） to SEK
kr0.00318451
1 BlockBuddies（BLBD） to BGN
лв0.00057036
1 BlockBuddies（BLBD） to HUF
Ft0.11384793
1 BlockBuddies（BLBD） to CZK
0.007092155
1 BlockBuddies（BLBD） to KWD
د.ك0.000103887
1 BlockBuddies（BLBD） to ILS
0.00111356
1 BlockBuddies（BLBD） to BOB
Bs0.002339155
1 BlockBuddies（BLBD） to AZN
0.00057715
1 BlockBuddies（BLBD） to TJS
SM0.003160745
1 BlockBuddies（BLBD） to GEL
0.000920045
1 BlockBuddies（BLBD） to AOA
Kz0.310611945
1 BlockBuddies（BLBD） to BHD
.د.ب0.000127652
1 BlockBuddies（BLBD） to BMD
$0.0003395
1 BlockBuddies（BLBD） to DKK
kr0.00217959
1 BlockBuddies（BLBD） to HNL
L0.008905085
1 BlockBuddies（BLBD） to MUR
0.01545404
1 BlockBuddies（BLBD） to NAD
$0.00588014
1 BlockBuddies（BLBD） to NOK
kr0.003391605
1 BlockBuddies（BLBD） to NZD
$0.000587335
1 BlockBuddies（BLBD） to PAB
B/.0.0003395
1 BlockBuddies（BLBD） to PGK
K0.00144627
1 BlockBuddies（BLBD） to QAR
ر.ق0.00123578
1 BlockBuddies（BLBD） to RSD
дин.0.034224995
1 BlockBuddies（BLBD） to UZS
soʻm4.090360505
1 BlockBuddies（BLBD） to ALL
L0.028209055
1 BlockBuddies（BLBD） to ANG
ƒ0.000607705
1 BlockBuddies（BLBD） to AWG
ƒ0.000607705
1 BlockBuddies（BLBD） to BBD
$0.000679
1 BlockBuddies（BLBD） to BAM
KM0.00057036
1 BlockBuddies（BLBD） to BIF
Fr0.9984695
1 BlockBuddies（BLBD） to BND
$0.000437955
1 BlockBuddies（BLBD） to BSD
$0.0003395
1 BlockBuddies（BLBD） to JMD
$0.05436074
1 BlockBuddies（BLBD） to KHR
1.36345237
1 BlockBuddies（BLBD） to KMF
Fr0.143948
1 BlockBuddies（BLBD） to LAK
7.380434635
1 BlockBuddies（BLBD） to LKR
රු0.102939795
1 BlockBuddies（BLBD） to MDL
L0.005802055
1 BlockBuddies（BLBD） to MGA
Ar1.52927775
1 BlockBuddies（BLBD） to MOP
P0.002712605
1 BlockBuddies（BLBD） to MVR
0.00519435
1 BlockBuddies（BLBD） to MWK
MK0.58736895
1 BlockBuddies（BLBD） to MZN
MT0.02169405
1 BlockBuddies（BLBD） to NPR
रु0.047594505
1 BlockBuddies（BLBD） to PYG
2.390759
1 BlockBuddies（BLBD） to RWF
Fr0.4919355
1 BlockBuddies（BLBD） to SBD
$0.00279748
1 BlockBuddies（BLBD） to SCR
0.00470547
1 BlockBuddies（BLBD） to SRD
$0.013488335
1 BlockBuddies（BLBD） to SVC
$0.002963835
1 BlockBuddies（BLBD） to SZL
L0.00588014
1 BlockBuddies（BLBD） to TMT
m0.001191645
1 BlockBuddies（BLBD） to TND
د.ت0.000996093
1 BlockBuddies（BLBD） to TTD
$0.002298415
1 BlockBuddies（BLBD） to UGX
Sh1.178744
1 BlockBuddies（BLBD） to XAF
Fr0.191478
1 BlockBuddies（BLBD） to XCD
$0.00091665
1 BlockBuddies（BLBD） to XOF
Fr0.191478
1 BlockBuddies（BLBD） to XPF
Fr0.034629
1 BlockBuddies（BLBD） to BWP
P0.004837875
1 BlockBuddies（BLBD） to BZD
$0.000679
1 BlockBuddies（BLBD） to CVE
$0.032187995
1 BlockBuddies（BLBD） to DJF
Fr0.0600915
1 BlockBuddies（BLBD） to DOP
$0.021717815
1 BlockBuddies（BLBD） to DZD
د.ج0.04418253
1 BlockBuddies（BLBD） to FJD
$0.000770665
1 BlockBuddies（BLBD） to GNF
Fr2.9519525
1 BlockBuddies（BLBD） to GTQ
Q0.00259378
1 BlockBuddies（BLBD） to GYD
$0.070918155
1 BlockBuddies（BLBD） to ISK
kr0.041419

BlockBuddies资源

要更深入地了解 BlockBuddies，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方BlockBuddies网站
区块查询

人们还问：关于BlockBuddies的其他问题

BlockBuddies（BLBD）今日价格是多少？
BLBD 实时价格为 0.0003395 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 BLBD 兑 USD 的价格是多少？
当前 BLBD 兑 USD 的价格为 $ 0.0003395。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
BlockBuddies 的市值是多少？
BLBD 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
BLBD 的流通供应量是多少？
BLBD 的流通供应量为 -- USD
BLBD 的历史最高价（ATH）是多少？
BLBD 的历史最高价是 -- USD
BLBD 的历史最低价（ATL）是多少？
BLBD 的历史最低价是 -- USD
BLBD 的交易量是多少？
BLBD 的 24 小时实时交易量为 $ 14.79K USD
BLBD 今年会涨吗？
BLBD 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 BLBD 价格预测 获取更深入的分析。
BlockBuddies（BLBD）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

