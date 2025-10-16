BLACKHOLE 当前实时价格为 0.1603 USD。跟踪 BLACK 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BLACK 价格趋势。BLACKHOLE 当前实时价格为 0.1603 USD。跟踪 BLACK 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BLACK 价格趋势。

BLACKHOLE 图标

BLACKHOLE实时价格 (BLACK)

1 BLACK 兑换为 USD 的实时价格：

$0.1603
+9.12%1D
USD
BLACKHOLE (BLACK) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-19 23:00:41 (UTC+8)

BLACKHOLE（BLACK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.1414
24H最低价
$ 0.1711
24H最高价

$ 0.1414
$ 0.1711
$ 1.542695123942573
$ 0.13900268936037719
+5.59%

+9.12%

-14.74%

-14.74%

BLACKHOLE（BLACK）当前实时价格为 $ 0.1603。过去 24 小时内，BLACK 的交易价格在 $ 0.1414$ 0.1711 之间波动，市场活跃度显著。BLACK 的历史最高价为 $ 1.542695123942573，历史最低价为 $ 0.13900268936037719

从短期表现来看，BLACK 在过去 1 小时内的价格变动为 +5.59%，过去 24 小时内变动为 +9.12%，过去 7 天内累计变动为 -14.74%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BLACKHOLE（BLACK）市场信息

No.3721

$ 0.00
$ 57.25K
$ 18.29M
0.00
114,083,333
AVAX_CCHAIN

BLACKHOLE 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.25K。BLACK 的流通量为 0.00，总供应量是 114083333，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.29M

BLACKHOLE（BLACK）价格历史 USD

跟踪 BLACKHOLE 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.013398+9.12%
30天$ -0.1795-52.83%
60天$ -0.1546-49.10%
90天$ -1.1317-87.60%
BLACKHOLE 今日价格变化

今天，BLACK 记录了 $ +0.013398 (+9.12%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

BLACKHOLE 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.1795 (-52.83%)，显示了该代币在短期内的表现。

BLACKHOLE 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BLACK 的变化为 $ -0.1546 (-49.10%)，从而更广泛地了解其表现。

BLACKHOLE 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -1.1317 (-87.60%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 BLACKHOLE（BLACK）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 BLACKHOLE 价格历史页面

什么是BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole 是基于 Avalanche C-Chain 的下一代去中心化交易所（DEX）。

BLACKHOLE在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 BLACKHOLE 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 BLACK 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 BLACKHOLE 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 BLACKHOLE 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

BLACKHOLE 价格预测 (USD)

BLACKHOLE（BLACK）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 BLACKHOLE（BLACK）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 BLACKHOLE 的长期和短期价格预测。

现在就查看 BLACKHOLE 价格预测

BLACKHOLE（BLACK）代币经济

了解 BLACKHOLE（BLACK）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BLACK 代币的完整经济学

如何购买BLACKHOLE (BLACK)

正在寻找如何购买 BLACKHOLE？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买BLACKHOLE。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

BLACK 兑换为当地货币

BLACKHOLE资源

要更深入地了解 BLACKHOLE，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方BLACKHOLE网站
区块查询

人们还问：关于BLACKHOLE的其他问题

BLACKHOLE（BLACK）今日价格是多少？
BLACK 实时价格为 0.1603 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 BLACK 兑 USD 的价格是多少？
当前 BLACK 兑 USD 的价格为 $ 0.1603。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
BLACKHOLE 的市值是多少？
BLACK 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
BLACK 的流通供应量是多少？
BLACK 的流通供应量为 0.00 USD
BLACK 的历史最高价（ATH）是多少？
BLACK 的历史最高价是 1.542695123942573 USD
BLACK 的历史最低价（ATL）是多少？
BLACK 的历史最低价是 0.13900268936037719 USD
BLACK 的交易量是多少？
BLACK 的 24 小时实时交易量为 $ 57.25K USD
BLACK 今年会涨吗？
BLACK 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 BLACK 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-19 23:00:41 (UTC+8)

BLACKHOLE（BLACK）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-18 16:36:53行业动态
加密恐慌指数暂报23，仍位于极度恐慌区间
10-18 09:33:00行业动态
24小时全网爆仓升至10.2亿美元，比特币触及7月初以来最低价格
10-17 19:52:08行业动态
受两家美国银行不良贷款问题影响，全球避险需求激增
10-17 14:38:57行业动态
美股加密股普跌，MSTR跌4.35%，SOL财库股HSDT跌36.49%
10-17 08:10:00行业动态
比特币今年10月回报率暂报-4.74%，此前历史平均回报率为21.89%
10-17 04:42:12行业动态
过去24小时全网爆仓超5亿美元，主爆多单

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

