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Billions (BILL) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.02281 -- -6.71% -46.25% -87.87%

Billions 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Billions 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 18 中立 1 买入 7 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 14 中立 0 买入 0 技术指标 : 买入 卖出 4 中立 1 买入 7 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.02283 0.02283 R2 0.02283 0.02282 R1 0.02282 0.02282 PP 0.02282 0.02282 S1 0.02281 0.02281 S2 0.02281 0.02281 S3 0.0228 0.02281

Billions 市场信号 当前净挂单量 -0.50M $2.73 M $3.24 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.04M 3日主动买入 $1.02 M 3日主动卖出 $0.98 M 7日主动买卖差额 0.00M 7日主动买入 $3.11 M 7日主动卖出 $3.11 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Billions资金流向 净流入 BILLUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 -$0.07 M 0.02 2026-08-12 -$0.18 M 0.02 2026-08-11 -$0.09 M 0.03 2026-08-10 -$0.26 M 0.02 2026-08-09 $0.23 M 0.03 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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