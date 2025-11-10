Betura 是一个新一代的每日幻想体育（DFS）平台，于 2023 年 12 月成立，结合区块链的透明性与 AI 创新，为全球用户提供无需 KYC、即时支付的体验。该平台建立在 Solana 上，并支援 ETH、BNB 与 SOL，让玩家能够组建队伍、参加竞赛并获得真实奖励。