BETURA 当前实时价格为 0.00001824 USD。跟踪 BETURA 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BETURA 价格趋势。

BETURA 图标

BETURA实时价格 (BETURA)

1 BETURA 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00001824
+4.34%1D
USD
BETURA (BETURA) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:52:47 (UTC+8)

BETURA（BETURA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00001562
24H最低价
$ 0.00002057
24H最高价

$ 0.00001562
$ 0.00002057
--
--
-11.33%

+4.34%

-67.08%

-67.08%

BETURA（BETURA）当前实时价格为 $ 0.00001824。过去 24 小时内，BETURA 的交易价格在 $ 0.00001562$ 0.00002057 之间波动，市场活跃度显著。BETURA 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，BETURA 在过去 1 小时内的价格变动为 -11.33%，过去 24 小时内变动为 +4.34%，过去 7 天内累计变动为 -67.08%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BETURA（BETURA）市场信息

$ 114.36K
$ 18.24K
--
1,000,000,000
SOL

BETURA 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 114.36K。BETURA 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.24K

BETURA（BETURA）价格历史 USD

跟踪 BETURA 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0000007587+4.34%
30天$ -0.00155776-98.85%
60天$ -0.00123176-98.55%
90天$ -0.00123176-98.55%
BETURA 今日价格变化

今天，BETURA 记录了 $ +0.0000007587 (+4.34%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

BETURA 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00155776 (-98.85%)，显示了该代币在短期内的表现。

BETURA 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BETURA 的变化为 $ -0.00123176 (-98.55%)，从而更广泛地了解其表现。

BETURA 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00123176 (-98.55%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 BETURA（BETURA）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 BETURA 价格历史页面

什么是BETURA (BETURA)

Betura 是一个新一代的每日幻想体育（DFS）平台，于 2023 年 12 月成立，结合区块链的透明性与 AI 创新，为全球用户提供无需 KYC、即时支付的体验。该平台建立在 Solana 上，并支援 ETH、BNB 与 SOL，让玩家能够组建队伍、参加竞赛并获得真实奖励。

BETURA在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 BETURA 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 BETURA 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 BETURA 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 BETURA 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

BETURA 价格预测 (USD)

BETURA（BETURA）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 BETURA（BETURA）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 BETURA 的长期和短期价格预测。

现在就查看 BETURA 价格预测

BETURA（BETURA）代币经济

了解 BETURA（BETURA）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BETURA 代币的完整经济学

如何购买BETURA (BETURA)

正在寻找如何购买 BETURA？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买BETURA。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

BETURA 兑换为当地货币

1 BETURA（BETURA） to VND
0.4799856
1 BETURA（BETURA） to AUD
A$0.0000277248
1 BETURA（BETURA） to GBP
0.00001368
1 BETURA（BETURA） to EUR
0.000015504
1 BETURA（BETURA） to USD
$0.00001824
1 BETURA（BETURA） to MYR
RM0.0000769728
1 BETURA（BETURA） to TRY
0.0007662624
1 BETURA（BETURA） to JPY
¥0.00279072
1 BETURA（BETURA） to ARS
ARS$0.0271427616
1 BETURA（BETURA） to RUB
0.0014517216
1 BETURA（BETURA） to INR
0.0016020192
1 BETURA（BETURA） to IDR
Rp0.3039998784
1 BETURA（BETURA） to PHP
0.0010710528
1 BETURA（BETURA） to EGP
￡E.0.0008662176
1 BETURA（BETURA） to BRL
R$0.0000981312
1 BETURA（BETURA） to CAD
C$0.0000253536
1 BETURA（BETURA） to BDT
0.002231664
1 BETURA（BETURA） to NGN
0.0265888128
1 BETURA（BETURA） to COP
$0.0706975104
1 BETURA（BETURA） to ZAR
R.0.0003133632
1 BETURA（BETURA） to UAH
0.0007658976
1 BETURA（BETURA） to TZS
T.Sh.0.0450369312
1 BETURA（BETURA） to VES
Bs0.00386688
1 BETURA（BETURA） to CLP
$0.01720032
1 BETURA（BETURA） to PKR
Rs0.0051597312
1 BETURA（BETURA） to KZT
0.0098063712
1 BETURA（BETURA） to THB
฿0.0005951712
1 BETURA（BETURA） to TWD
NT$0.0005625216
1 BETURA（BETURA） to AED
د.إ0.0000669408
1 BETURA（BETURA） to CHF
Fr0.0000144096
1 BETURA（BETURA） to HKD
HK$0.0001415424
1 BETURA（BETURA） to AMD
֏0.0069671328
1 BETURA（BETURA） to MAD
.د.م0.0001679904
1 BETURA（BETURA） to MXN
$0.000335616
1 BETURA（BETURA） to SAR
ريال0.0000684
1 BETURA（BETURA） to ETB
Br0.002787984
1 BETURA（BETURA） to KES
KSh0.0023491296
1 BETURA（BETURA） to JOD
د.أ0.00001293216
1 BETURA（BETURA） to PLN
0.0000663936
1 BETURA（BETURA） to RON
лв0.0000797088
1 BETURA（BETURA） to SEK
kr0.0001710912
1 BETURA（BETURA） to BGN
лв0.0000306432
1 BETURA（BETURA） to HUF
Ft0.0061166016
1 BETURA（BETURA） to CZK
0.0003810336
1 BETURA（BETURA） to KWD
د.ك0.00000558144
1 BETURA（BETURA） to ILS
0.0000598272
1 BETURA（BETURA） to BOB
Bs0.0001256736
1 BETURA（BETURA） to AZN
0.000031008
1 BETURA（BETURA） to TJS
SM0.0001698144
1 BETURA（BETURA） to GEL
0.0000494304
1 BETURA（BETURA） to AOA
Kz0.0166879584
1 BETURA（BETURA） to BHD
.د.ب0.00000685824
1 BETURA（BETURA） to BMD
$0.00001824
1 BETURA（BETURA） to DKK
kr0.0001171008
1 BETURA（BETURA） to HNL
L0.0004784352
1 BETURA（BETURA） to MUR
0.0008302848
1 BETURA（BETURA） to NAD
$0.0003159168
1 BETURA（BETURA） to NOK
kr0.0001822176
1 BETURA（BETURA） to NZD
$0.0000315552
1 BETURA（BETURA） to PAB
B/.0.00001824
1 BETURA（BETURA） to PGK
K0.0000777024
1 BETURA（BETURA） to QAR
ر.ق0.0000663936
1 BETURA（BETURA） to RSD
дин.0.0018387744
1 BETURA（BETURA） to UZS
soʻm0.2197589856
1 BETURA（BETURA） to ALL
L0.0015155616
1 BETURA（BETURA） to ANG
ƒ0.0000326496
1 BETURA（BETURA） to AWG
ƒ0.0000326496
1 BETURA（BETURA） to BBD
$0.00003648
1 BETURA（BETURA） to BAM
KM0.0000306432
1 BETURA（BETURA） to BIF
Fr0.05364384
1 BETURA（BETURA） to BND
$0.0000235296
1 BETURA（BETURA） to BSD
$0.00001824
1 BETURA（BETURA） to JMD
$0.0029205888
1 BETURA（BETURA） to KHR
0.0732529344
1 BETURA（BETURA） to KMF
Fr0.00773376
1 BETURA（BETURA） to LAK
0.3965217312
1 BETURA（BETURA） to LKR
රු0.0055305504
1 BETURA（BETURA） to MDL
L0.0003117216
1 BETURA（BETURA） to MGA
Ar0.08216208
1 BETURA（BETURA） to MOP
P0.0001457376
1 BETURA（BETURA） to MVR
0.000279072
1 BETURA（BETURA） to MWK
MK0.031557024
1 BETURA（BETURA） to MZN
MT0.001165536
1 BETURA（BETURA） to NPR
रु0.0025570656
1 BETURA（BETURA） to PYG
0.12844608
1 BETURA（BETURA） to RWF
Fr0.02642976
1 BETURA（BETURA） to SBD
$0.0001502976
1 BETURA（BETURA） to SCR
0.0002528064
1 BETURA（BETURA） to SRD
$0.0007246752
1 BETURA（BETURA） to SVC
$0.0001592352
1 BETURA（BETURA） to SZL
L0.0003159168
1 BETURA（BETURA） to TMT
m0.0000640224
1 BETURA（BETURA） to TND
د.ت0.00005351616
1 BETURA（BETURA） to TTD
$0.0001234848
1 BETURA（BETURA） to UGX
Sh0.06332928
1 BETURA（BETURA） to XAF
Fr0.01028736
1 BETURA（BETURA） to XCD
$0.000049248
1 BETURA（BETURA） to XOF
Fr0.01028736
1 BETURA（BETURA） to XPF
Fr0.00186048
1 BETURA（BETURA） to BWP
P0.00025992
1 BETURA（BETURA） to BZD
$0.00003648
1 BETURA（BETURA） to CVE
$0.0017293344
1 BETURA（BETURA） to DJF
Fr0.00322848
1 BETURA（BETURA） to DOP
$0.0011668128
1 BETURA（BETURA） to DZD
د.ج0.0023737536
1 BETURA（BETURA） to FJD
$0.0000414048
1 BETURA（BETURA） to GNF
Fr0.1585968
1 BETURA（BETURA） to GTQ
Q0.0001393536
1 BETURA（BETURA） to GYD
$0.0038101536
1 BETURA（BETURA） to ISK
kr0.00222528

BETURA资源

要更深入地了解 BETURA，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方BETURA网站
区块查询

人们还问：关于BETURA的其他问题

BETURA（BETURA）今日价格是多少？
BETURA 实时价格为 0.00001824 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 BETURA 兑 USD 的价格是多少？
当前 BETURA 兑 USD 的价格为 $ 0.00001824。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
BETURA 的市值是多少？
BETURA 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
BETURA 的流通供应量是多少？
BETURA 的流通供应量为 -- USD
BETURA 的历史最高价（ATH）是多少？
BETURA 的历史最高价是 -- USD
BETURA 的历史最低价（ATL）是多少？
BETURA 的历史最低价是 -- USD
BETURA 的交易量是多少？
BETURA 的 24 小时实时交易量为 $ 114.36K USD
BETURA 今年会涨吗？
BETURA 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 BETURA 价格预测 获取更深入的分析。
BETURA（BETURA）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

BETURA 兑 USD 计算器

数量

BETURA
BETURA
USD
USD

1 BETURA = 0.00001824 USD

交易 BETURA

BETURA/USDT
$0.00001824
$0.00001824$0.00001824
+4.16%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

