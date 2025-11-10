欢迎来到 BabySnek，一个将现实世界资产整合进区块链世界的创新迷因币项目。我们的目标是透过将实体物品与加密货币连结，让加密世界对每个人都更加易于接触。探索我们独特的「持有证明（Proof of Possession）」机制如何连接数位与实体世界，创造投资与成长的新机会。