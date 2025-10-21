BBSNEK（BBSNEK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00002499 $ 0.00002499 $ 0.00002499 24H最低价 $ 0.00002856 $ 0.00002856 $ 0.00002856 24H最高价 24H最低价 $ 0.00002499$ 0.00002499 $ 0.00002499 24H最高价 $ 0.00002856$ 0.00002856 $ 0.00002856 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） +14.04% 漲跌幅（7D） -8.34% 漲跌幅（7D） -8.34%

BBSNEK（BBSNEK）当前实时价格为 $ 0.0000285。过去 24 小时内，BBSNEK 的交易价格在 $ 0.00002499 至 $ 0.00002856 之间波动，市场活跃度显著。BBSNEK 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，BBSNEK 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 +14.04%，过去 7 天内累计变动为 -8.34%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

BBSNEK（BBSNEK）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 87.94$ 87.94 $ 87.94 完全稀释市值 $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M 流通量 ---- -- 总供应量 69,700,000,000 69,700,000,000 69,700,000,000 所属公链 ADA

BBSNEK 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 87.94。BBSNEK 的流通量为 --，总供应量是 69700000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.99M。