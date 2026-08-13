Banana (BANANAS31) 今日技术分析 Banana 分析页面提供由人工智能生成的关于 BANANAS31 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Banana 分析的信息。 注 册

Banana (BANANAS31) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.008167 -- +16.38% +11.60% -31.26%

Banana 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Banana 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 强烈买入 卖出 2 中立 6 买入 18 移动平均线 : 强烈买入 卖出 0 中立 1 买入 13 技术指标 : 买入 卖出 2 中立 5 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.008158 0.008158 R2 0.008158 0.008157 R1 0.008157 0.008157 PP 0.008157 0.008157 S1 0.008156 0.008156 S2 0.008156 0.008156 S3 0.008155 0.008156

Banana 市场信号 当前净挂单量 -0.44M $6.49 M $6.93 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.04M 3日主动买入 $0.68 M 3日主动卖出 $0.72 M 7日主动买卖差额 -0.04M 7日主动买入 $4.25 M 7日主动卖出 $4.29 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Banana资金流向 净流入 BANANAS31USDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 -$0.06 M 0.01 2026-08-12 -$0.34 M 0.01 2026-08-11 -$0.15 M 0.01 2026-08-10 $0.44 M 0.01 2026-08-09 $0.14 M 0.01 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Banana (BANANAS31) 市场 探索现货和合约市场，查看 Banana 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 BANANAS31 / USDT $0.008163 $0.008163 $0.008163 +1.73% 9.40M (USDT) 去交易 BANANAS31 / USDC $0.008155 $0.008155 $0.008155 +1.56% 6.98M (USDT) 去交易