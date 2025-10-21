Bachi on Base 当前实时价格为 0.000135 USD。跟踪 BACHI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BACHI 价格趋势。Bachi on Base 当前实时价格为 0.000135 USD。跟踪 BACHI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 BACHI 价格趋势。

更多关于 BACHI

BACHI 价格信息

BACHI 币种官网

BACHI 代币经济

BACHI 价格预测

BACHI 价格历史

BACHI 购买指南

BACHI 兑换法币计算

BACHI 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Bachi on Base 图标

Bachi on Base实时价格 (BACHI)

1 BACHI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.000135
$0.000135$0.000135
-7.21%1D
USD
Bachi on Base (BACHI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:34:09 (UTC+8)

Bachi on Base（BACHI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0001333
$ 0.0001333$ 0.0001333
24H最低价
$ 0.0001534
$ 0.0001534$ 0.0001534
24H最高价

$ 0.0001333
$ 0.0001333$ 0.0001333

$ 0.0001534
$ 0.0001534$ 0.0001534

$ 0.003823031716810274
$ 0.003823031716810274$ 0.003823031716810274

$ 0.000017265994794665
$ 0.000017265994794665$ 0.000017265994794665

0.00%

-7.21%

-36.89%

-36.89%

Bachi on Base（BACHI）当前实时价格为 $ 0.000135。过去 24 小时内，BACHI 的交易价格在 $ 0.0001333$ 0.0001534 之间波动，市场活跃度显著。BACHI 的历史最高价为 $ 0.003823031716810274，历史最低价为 $ 0.000017265994794665

从短期表现来看，BACHI 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -7.21%，过去 7 天内累计变动为 -36.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bachi on Base（BACHI）市场信息

No.3131

$ 79.18K
$ 79.18K$ 79.18K

$ 13.52K
$ 13.52K$ 13.52K

$ 93.15K
$ 93.15K$ 93.15K

586.50M
586.50M 586.50M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

85.00%

BASE

Bachi on Base 的当前市值为 $ 79.18K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 13.52K。BACHI 的流通量为 586.50M，总供应量是 690000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 93.15K

Bachi on Base（BACHI）价格历史 USD

跟踪 Bachi on Base 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00001049-7.21%
30天$ -0.000089-39.74%
60天$ -0.000943-87.48%
90天$ -0.001165-89.62%
Bachi on Base 今日价格变化

今天，BACHI 记录了 $ -0.00001049 (-7.21%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Bachi on Base 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.000089 (-39.74%)，显示了该代币在短期内的表现。

Bachi on Base 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，BACHI 的变化为 $ -0.000943 (-87.48%)，从而更广泛地了解其表现。

Bachi on Base 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.001165 (-89.62%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Bachi on Base（BACHI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Bachi on Base 价格历史页面

什么是Bachi on Base (BACHI)

BACHI 是一种建立于 Base 区块链上的迷因币，灵感来自一只以用前脚行走闻名的真实柴犬——这种罕见且充满趣味的特质象征着项目的核心精神：打破常规。 BACHI 将病毒式的迷因文化与真实世界的故事叙事结合，透过社群互动、NFT 与创意内容打造一个有趣的去中心化生态系统。该项目强调透明性、安全性，以及超越短期炒作的长期价值。

Bachi on Base在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Bachi on Base 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 BACHI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Bachi on Base 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Bachi on Base 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Bachi on Base 价格预测 (USD)

Bachi on Base（BACHI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Bachi on Base（BACHI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Bachi on Base 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Bachi on Base 价格预测

Bachi on Base（BACHI）代币经济

了解 Bachi on Base（BACHI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 BACHI 代币的完整经济学

如何购买Bachi on Base (BACHI)

正在寻找如何购买 Bachi on Base？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Bachi on Base。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

BACHI 兑换为当地货币

1 Bachi on Base（BACHI） to VND
3.552525
1 Bachi on Base（BACHI） to AUD
A$0.0002052
1 Bachi on Base（BACHI） to GBP
0.00010125
1 Bachi on Base（BACHI） to EUR
0.00011475
1 Bachi on Base（BACHI） to USD
$0.000135
1 Bachi on Base（BACHI） to MYR
RM0.0005697
1 Bachi on Base（BACHI） to TRY
0.00567135
1 Bachi on Base（BACHI） to JPY
¥0.020655
1 Bachi on Base（BACHI） to ARS
ARS$0.20089215
1 Bachi on Base（BACHI） to RUB
0.01074195
1 Bachi on Base（BACHI） to INR
0.01185705
1 Bachi on Base（BACHI） to IDR
Rp2.2499991
1 Bachi on Base（BACHI） to PHP
0.0079272
1 Bachi on Base（BACHI） to EGP
￡E.0.00641115
1 Bachi on Base（BACHI） to BRL
R$0.0007263
1 Bachi on Base（BACHI） to CAD
C$0.00018765
1 Bachi on Base（BACHI） to BDT
0.0165213
1 Bachi on Base（BACHI） to NGN
0.19707975
1 Bachi on Base（BACHI） to COP
$0.5232546
1 Bachi on Base（BACHI） to ZAR
R.0.002322
1 Bachi on Base（BACHI） to UAH
0.00567
1 Bachi on Base（BACHI） to TZS
T.Sh.0.3341574
1 Bachi on Base（BACHI） to VES
Bs0.02862
1 Bachi on Base（BACHI） to CLP
$0.12717
1 Bachi on Base（BACHI） to PKR
Rs0.0381456
1 Bachi on Base（BACHI） to KZT
0.0726192
1 Bachi on Base（BACHI） to THB
฿0.0044064
1 Bachi on Base（BACHI） to TWD
NT$0.0041634
1 Bachi on Base（BACHI） to AED
د.إ0.00049545
1 Bachi on Base（BACHI） to CHF
Fr0.00010665
1 Bachi on Base（BACHI） to HKD
HK$0.0010476
1 Bachi on Base（BACHI） to AMD
֏0.0516051
1 Bachi on Base（BACHI） to MAD
.د.م0.00124335
1 Bachi on Base（BACHI） to MXN
$0.002484
1 Bachi on Base（BACHI） to SAR
ريال0.00050625
1 Bachi on Base（BACHI） to ETB
Br0.0206199
1 Bachi on Base（BACHI） to KES
KSh0.01740285
1 Bachi on Base（BACHI） to JOD
د.أ0.000095715
1 Bachi on Base（BACHI） to PLN
0.0004914
1 Bachi on Base（BACHI） to RON
лв0.00058995
1 Bachi on Base（BACHI） to SEK
kr0.0012663
1 Bachi on Base（BACHI） to BGN
лв0.0002268
1 Bachi on Base（BACHI） to HUF
Ft0.04525605
1 Bachi on Base（BACHI） to CZK
0.00282015
1 Bachi on Base（BACHI） to KWD
د.ك0.00004131
1 Bachi on Base（BACHI） to ILS
0.0004428
1 Bachi on Base（BACHI） to BOB
Bs0.0009315
1 Bachi on Base（BACHI） to AZN
0.0002295
1 Bachi on Base（BACHI） to TJS
SM0.00125685
1 Bachi on Base（BACHI） to GEL
0.00036585
1 Bachi on Base（BACHI） to AOA
Kz0.12351285
1 Bachi on Base（BACHI） to BHD
.د.ب0.00005076
1 Bachi on Base（BACHI） to BMD
$0.000135
1 Bachi on Base（BACHI） to DKK
kr0.0008667
1 Bachi on Base（BACHI） to HNL
L0.0035397
1 Bachi on Base（BACHI） to MUR
0.0061452
1 Bachi on Base（BACHI） to NAD
$0.00233685
1 Bachi on Base（BACHI） to NOK
kr0.00135
1 Bachi on Base（BACHI） to NZD
$0.00023355
1 Bachi on Base（BACHI） to PAB
B/.0.000135
1 Bachi on Base（BACHI） to PGK
K0.00057375
1 Bachi on Base（BACHI） to QAR
ر.ق0.0004914
1 Bachi on Base（BACHI） to RSD
дин.0.01361745
1 Bachi on Base（BACHI） to UZS
soʻm1.62650565
1 Bachi on Base（BACHI） to ALL
L0.01121715
1 Bachi on Base（BACHI） to ANG
ƒ0.00024165
1 Bachi on Base（BACHI） to AWG
ƒ0.00024165
1 Bachi on Base（BACHI） to BBD
$0.00027
1 Bachi on Base（BACHI） to BAM
KM0.0002268
1 Bachi on Base（BACHI） to BIF
Fr0.398115
1 Bachi on Base（BACHI） to BND
$0.00017415
1 Bachi on Base（BACHI） to BSD
$0.000135
1 Bachi on Base（BACHI） to JMD
$0.02162295
1 Bachi on Base（BACHI） to KHR
0.54435375
1 Bachi on Base（BACHI） to KMF
Fr0.05724
1 Bachi on Base（BACHI） to LAK
2.93478255
1 Bachi on Base（BACHI） to LKR
රු0.0409455
1 Bachi on Base（BACHI） to MDL
L0.00230445
1 Bachi on Base（BACHI） to MGA
Ar0.6108588
1 Bachi on Base（BACHI） to MOP
P0.00107865
1 Bachi on Base（BACHI） to MVR
0.0020655
1 Bachi on Base（BACHI） to MWK
MK0.2339685
1 Bachi on Base（BACHI） to MZN
MT0.0086265
1 Bachi on Base（BACHI） to NPR
रु0.01893105
1 Bachi on Base（BACHI） to PYG
0.95742
1 Bachi on Base（BACHI） to RWF
Fr0.195615
1 Bachi on Base（BACHI） to SBD
$0.0011124
1 Bachi on Base（BACHI） to SCR
0.0018765
1 Bachi on Base（BACHI） to SRD
$0.00536355
1 Bachi on Base（BACHI） to SVC
$0.00117855
1 Bachi on Base（BACHI） to SZL
L0.00233685
1 Bachi on Base（BACHI） to TMT
m0.00047385
1 Bachi on Base（BACHI） to TND
د.ت0.000395955
1 Bachi on Base（BACHI） to TTD
$0.0009153
1 Bachi on Base（BACHI） to UGX
Sh0.46872
1 Bachi on Base（BACHI） to XAF
Fr0.07614
1 Bachi on Base（BACHI） to XCD
$0.0003645
1 Bachi on Base（BACHI） to XOF
Fr0.07614
1 Bachi on Base（BACHI） to XPF
Fr0.01377
1 Bachi on Base（BACHI） to BWP
P0.0019251
1 Bachi on Base（BACHI） to BZD
$0.00027
1 Bachi on Base（BACHI） to CVE
$0.0128142
1 Bachi on Base（BACHI） to DJF
Fr0.023895
1 Bachi on Base（BACHI） to DOP
$0.00864
1 Bachi on Base（BACHI） to DZD
د.ج0.01757025
1 Bachi on Base（BACHI） to FJD
$0.00030645
1 Bachi on Base（BACHI） to GNF
Fr1.173825
1 Bachi on Base（BACHI） to GTQ
Q0.00103275
1 Bachi on Base（BACHI） to GYD
$0.0282123
1 Bachi on Base（BACHI） to ISK
kr0.01647

Bachi on Base资源

要更深入地了解 Bachi on Base，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Bachi on Base网站
区块查询

人们还问：关于Bachi on Base的其他问题

Bachi on Base（BACHI）今日价格是多少？
BACHI 实时价格为 0.000135 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 BACHI 兑 USD 的价格是多少？
当前 BACHI 兑 USD 的价格为 $ 0.000135。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Bachi on Base 的市值是多少？
BACHI 的市值为 $ 79.18K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
BACHI 的流通供应量是多少？
BACHI 的流通供应量为 586.50M USD
BACHI 的历史最高价（ATH）是多少？
BACHI 的历史最高价是 0.003823031716810274 USD
BACHI 的历史最低价（ATL）是多少？
BACHI 的历史最低价是 0.000017265994794665 USD
BACHI 的交易量是多少？
BACHI 的 24 小时实时交易量为 $ 13.52K USD
BACHI 今年会涨吗？
BACHI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 BACHI 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:34:09 (UTC+8)

Bachi on Base（BACHI）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

BACHI 兑 USD 计算器

数量

BACHI
BACHI
USD
USD

1 BACHI = 0.000135 USD

交易 BACHI

BACHI/USDT
$0.000135
$0.000135$0.000135
-7.21%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,361.63
$114,361.63$114,361.63

+0.58%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,143.05
$4,143.05$4,143.05

+1.66%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03689
$0.03689$0.03689

-7.54%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4543
$5.4543$5.4543

-12.59%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.78
$198.78$198.78

-0.39%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,143.05
$4,143.05$4,143.05

+1.66%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,361.63
$114,361.63$114,361.63

+0.58%

Solana 图标

Solana

SOL

$198.78
$198.78$198.78

-0.39%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6425
$2.6425$2.6425

+0.07%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20413
$0.20413$0.20413

+0.53%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0182
$0.0182$0.0182

-69.66%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000097
$0.000000000000097$0.000000000000097

+32.87%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000012667
$0.000000000000000000012667$0.000000000000000000012667

+1,586.68%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000019
$0.000000000000019$0.000000000000019

+280.00%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0615
$0.0615$0.0615

+70.83%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003226
$0.0003226$0.0003226

+61.86%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000086
$0.0000000000000000000086$0.0000000000000000000086

+50.87%