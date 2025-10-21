Bachi on Base（BACHI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0001333 $ 0.0001333 $ 0.0001333 24H最低价 $ 0.0001534 $ 0.0001534 $ 0.0001534 24H最高价 24H最低价 $ 0.0001333$ 0.0001333 $ 0.0001333 24H最高价 $ 0.0001534$ 0.0001534 $ 0.0001534 历史最高 $ 0.003823031716810274$ 0.003823031716810274 $ 0.003823031716810274 最低价 $ 0.000017265994794665$ 0.000017265994794665 $ 0.000017265994794665 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） -7.21% 漲跌幅（7D） -36.89% 漲跌幅（7D） -36.89%

Bachi on Base（BACHI）当前实时价格为 $ 0.000135。过去 24 小时内，BACHI 的交易价格在 $ 0.0001333 至 $ 0.0001534 之间波动，市场活跃度显著。BACHI 的历史最高价为 $ 0.003823031716810274，历史最低价为 $ 0.000017265994794665。

从短期表现来看，BACHI 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 -7.21%，过去 7 天内累计变动为 -36.89%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Bachi on Base（BACHI）市场信息

排名 No.3131 市值 $ 79.18K$ 79.18K $ 79.18K 成交量（24H） $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K 完全稀释市值 $ 93.15K$ 93.15K $ 93.15K 流通量 586.50M 586.50M 586.50M 最大供应量 690,000,000 690,000,000 690,000,000 总供应量 690,000,000 690,000,000 690,000,000 流通率 85.00% 所属公链 BASE

Bachi on Base 的当前市值为 $ 79.18K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 13.52K。BACHI 的流通量为 586.50M，总供应量是 690000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 93.15K。