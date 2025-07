Aleph Zero(AZERO)信息

Aleph Zero 是一個企業就緒的高性能區塊鏈平台,具有基於有向無環圖 (DAG) 的新穎共識協議,該協議已通過同行評審並在 ACM 會議上展示。迄今為止,Aleph Zero 籌集了 1500 萬美元用於繼續開發、與 Substrate 堆棧集成以及擴大團隊。 2022 年,Aleph Zero 計劃啟用基於安全多方計算研究和零知識證明的隱私增強功能。