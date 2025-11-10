AVIAH 是基于 Solana 区块链 的功能型代币，为 AVIAH.ai 生态系统提供动能，帮助开发者建立、部署并实现由 AI 驱动的虚拟人类的商业化。此代币用于促进 虚拟资产所有权、API 使用、NFT 奖励 以及 去中心化治理，确保一个可持续且具备可扩展性的 AI 驱动数位人类生态系统。