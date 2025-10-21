AVIAH Protocol（AVIAH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 6.07 $ 6.07 $ 6.07 24H最低价 $ 6.167 $ 6.167 $ 6.167 24H最高价 24H最低价 $ 6.07$ 6.07 $ 6.07 24H最高价 $ 6.167$ 6.167 $ 6.167 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.12% 涨跌幅（1D） -0.13% 漲跌幅（7D） -2.54% 漲跌幅（7D） -2.54%

AVIAH Protocol（AVIAH）当前实时价格为 $ 6.142。过去 24 小时内，AVIAH 的交易价格在 $ 6.07 至 $ 6.167 之间波动，市场活跃度显著。AVIAH 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，AVIAH 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.12%，过去 24 小时内变动为 -0.13%，过去 7 天内累计变动为 -2.54%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AVIAH Protocol（AVIAH）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 66.13K$ 66.13K $ 66.13K 完全稀释市值 $ 30.71B$ 30.71B $ 30.71B 流通量 ---- -- 总供应量 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 所属公链 SOL

AVIAH Protocol 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.13K。AVIAH 的流通量为 --，总供应量是 5000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.71B。