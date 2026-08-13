APRO (AT) 今日技术分析 APRO 分析页面提供由人工智能生成的关于 AT 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 APRO 分析的信息。 注 册

APRO (AT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.15175 -- +4.43% -4.05% -6.00%

APRO 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 APRO 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 4 中立 8 买入 14 移动平均线 : 强烈买入 卖出 1 中立 3 买入 10 技术指标 : 中立 卖出 3 中立 5 买入 4 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.1525 0.1525 R2 0.1525 0.1524 R1 0.1524 0.1524 PP 0.1524 0.1524 S1 0.1523 0.1523 S2 0.1523 0.1523 S3 0.1522 0.1523

APRO 市场信号 当前净挂单量 -0.17M $1.66 M $1.83 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.07M 3日主动买入 $0.57 M 3日主动卖出 $0.51 M 7日主动买卖差额 0.06M 7日主动买入 $0.63 M 7日主动卖出 $0.57 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 APRO资金流向 净流入 ATUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 $0.21 M 0.15 2026-08-12 $0.31 M 0.16 2026-08-11 $0.85 M 0.15 2026-08-10 -$0.01 M 0.14 2026-08-09 -$0.03 M 0.15 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 APRO (AT) 市场 探索现货和合约市场，查看 APRO 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 AT / USDT $0.15173 $0.15173 $0.15173 +3.54% 1.67M (USDT) 去交易 AT / USDC $0.15181 $0.15181 $0.15181 +3.20% 343.66K (USDT) 去交易