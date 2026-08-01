Asteroid Shiba 今日价格

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) 今日实时价格为 $ 0.0006723，过去 24 小时内变化了 1.29%。当前 ASTEROIDBSC 兑 USD 的汇率为 $ 0.0006723 每 ASTEROIDBSC。

Asteroid Shiba 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ASTEROIDBSC。过去 24 小时内，ASTEROIDBSC 的交易价格在 $ 0.0006274（低点）和 $ 0.0008102（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ASTEROIDBSC 在过去一小时内波动了 +0.56%，过去7 天内波动了 -7.40%。过去一天，总交易量达到 $ 61.73K。

Asteroid Shiba（ASTEROIDBSC）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 61.73K$ 61.73K $ 61.73K 完全稀释市值 $ 672.30K$ 672.30K $ 672.30K 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 BSC

Asteroid Shiba 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.73K。ASTEROIDBSC 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 672.30K。