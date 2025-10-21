Aster Inu（ASTERINU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000293 $ 0.000293 $ 0.000293 24H最低价 $ 0.000387 $ 0.000387 $ 0.000387 24H最高价 24H最低价 $ 0.000293$ 0.000293 $ 0.000293 24H最高价 $ 0.000387$ 0.000387 $ 0.000387 历史最高 $ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424 $ 0.008002267526781424 最低价 $ 0.000259532459962941$ 0.000259532459962941 $ 0.000259532459962941 涨跌幅（1H） +0.33% 涨跌幅（1D） -5.64% 漲跌幅（7D） -33.41% 漲跌幅（7D） -33.41%

Aster Inu（ASTERINU）当前实时价格为 $ 0.000301。过去 24 小时内，ASTERINU 的交易价格在 $ 0.000293 至 $ 0.000387 之间波动，市场活跃度显著。ASTERINU 的历史最高价为 $ 0.008002267526781424，历史最低价为 $ 0.000259532459962941。

从短期表现来看，ASTERINU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.33%，过去 24 小时内变动为 -5.64%，过去 7 天内累计变动为 -33.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Aster Inu（ASTERINU）市场信息

排名 No.2705 市值 $ 297.99K$ 297.99K $ 297.99K 成交量（24H） $ 16.49K$ 16.49K $ 16.49K 完全稀释市值 $ 301.00K$ 301.00K $ 301.00K 流通量 990.00M 990.00M 990.00M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 98.99% 所属公链 BSC

Aster Inu 的当前市值为 $ 297.99K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 16.49K。ASTERINU 的流通量为 990.00M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 301.00K。