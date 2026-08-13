Aster (ASTER) 今日技术分析 Aster 分析页面提供由人工智能生成的关于 ASTER 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Aster 分析的信息。 注 册

Aster (ASTER) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.6011 -- -0.09% -4.07% -10.10%

Aster 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Aster 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 中立 卖出 9 中立 6 买入 11 移动平均线 : 买入 卖出 5 中立 1 买入 8 技术指标 : 中立 卖出 4 中立 5 买入 3 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.6016 0.6012 R2 0.6012 0.601 R1 0.601 0.6008 PP 0.6006 0.6006 S1 0.6004 0.6004 S2 0.6 0.6002 S3 0.5998 0.6

Aster 市场信号 当前净挂单量 -1.10M $14.12 M $15.21 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.38M 3日主动买入 $8.57 M 3日主动卖出 $8.95 M 7日主动买卖差额 0.40M 7日主动买入 $30.98 M 7日主动卖出 $30.59 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Aster资金流向 净流入 ASTERUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 -$0.23 M 0.60 2026-08-12 -$0.14 M 0.60 2026-08-11 -$0.36 M 0.60 2026-08-10 -$0.23 M 0.61 2026-08-09 -$0.48 M 0.60 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。