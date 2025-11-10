AssetMint 是一个 RWA 代币化和合规基础设施平台。它为现实世界资产（例如房地产、信贷、知识产权和收入流）提供资产映射逻辑、流动性构建、监管路由和 DAO 治理的执行层。该系统集成了可编程合规性和双层流动性（AMM + 专业执行），以支持跨司法管辖区的多种资产类型。