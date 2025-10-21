AssetMint 当前实时价格为 0.00000006089 USD。跟踪 ASSETMINT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ASSETMINT 价格趋势。AssetMint 当前实时价格为 0.00000006089 USD。跟踪 ASSETMINT 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ASSETMINT 价格趋势。

AssetMint 图标

AssetMint实时价格 (ASSETMINT)

1 ASSETMINT 兑换为 USD 的实时价格：

$0.00000006089
$0.00000006089$0.00000006089
-4.81%1D
USD
AssetMint (ASSETMINT) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:33:47 (UTC+8)

AssetMint（ASSETMINT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.00000006017
$ 0.00000006017$ 0.00000006017
24H最低价
$ 0.00000007024
$ 0.00000007024$ 0.00000007024
24H最高价

$ 0.00000006017
$ 0.00000006017$ 0.00000006017

$ 0.00000007024
$ 0.00000007024$ 0.00000007024

--
----

--
----

-0.58%

-4.81%

-49.26%

-49.26%

AssetMint（ASSETMINT）当前实时价格为 $ 0.00000006089。过去 24 小时内，ASSETMINT 的交易价格在 $ 0.00000006017$ 0.00000007024 之间波动，市场活跃度显著。ASSETMINT 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，ASSETMINT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.58%，过去 24 小时内变动为 -4.81%，过去 7 天内累计变动为 -49.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AssetMint（ASSETMINT）市场信息

--
----

$ 36.22K
$ 36.22K$ 36.22K

$ 127.87M
$ 127.87M$ 127.87M

--
----

2,100,000,000,000,000
2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000

BSC

AssetMint 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 36.22K。ASSETMINT 的流通量为 --，总供应量是 2100000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 127.87M

AssetMint（ASSETMINT）价格历史 USD

跟踪 AssetMint 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000000030768-4.81%
30天$ -0.00000010811-63.98%
60天$ -0.00000043911-87.83%
90天$ -0.00124993911-100.00%
AssetMint 今日价格变化

今天，ASSETMINT 记录了 $ -0.0000000030768 (-4.81%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

AssetMint 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00000010811 (-63.98%)，显示了该代币在短期内的表现。

AssetMint 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ASSETMINT 的变化为 $ -0.00000043911 (-87.83%)，从而更广泛地了解其表现。

AssetMint 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.00124993911 (-100.00%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 AssetMint（ASSETMINT）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 AssetMint 价格历史页面

什么是AssetMint (ASSETMINT)

AssetMint 是一个 RWA 代币化和合规基础设施平台。它为现实世界资产（例如房地产、信贷、知识产权和收入流）提供资产映射逻辑、流动性构建、监管路由和 DAO 治理的执行层。该系统集成了可编程合规性和双层流动性（AMM + 专业执行），以支持跨司法管辖区的多种资产类型。

AssetMint在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 AssetMint 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ASSETMINT 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 AssetMint 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 AssetMint 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

AssetMint 价格预测 (USD)

AssetMint（ASSETMINT）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 AssetMint（ASSETMINT）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 AssetMint 的长期和短期价格预测。

现在就查看 AssetMint 价格预测

AssetMint（ASSETMINT）代币经济

了解 AssetMint（ASSETMINT）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ASSETMINT 代币的完整经济学

如何购买AssetMint (ASSETMINT)

正在寻找如何购买 AssetMint？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买AssetMint。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ASSETMINT 兑换为当地货币

AssetMint资源

要更深入地了解 AssetMint，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方AssetMint网站
区块查询

人们还问：关于AssetMint的其他问题

AssetMint（ASSETMINT）今日价格是多少？
ASSETMINT 实时价格为 0.00000006089 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ASSETMINT 兑 USD 的价格是多少？
当前 ASSETMINT 兑 USD 的价格为 $ 0.00000006089。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
AssetMint 的市值是多少？
ASSETMINT 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ASSETMINT 的流通供应量是多少？
ASSETMINT 的流通供应量为 -- USD
ASSETMINT 的历史最高价（ATH）是多少？
ASSETMINT 的历史最高价是 -- USD
ASSETMINT 的历史最低价（ATL）是多少？
ASSETMINT 的历史最低价是 -- USD
ASSETMINT 的交易量是多少？
ASSETMINT 的 24 小时实时交易量为 $ 36.22K USD
ASSETMINT 今年会涨吗？
ASSETMINT 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ASSETMINT 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:33:47 (UTC+8)

AssetMint（ASSETMINT）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

