AssetMint（ASSETMINT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00000006017 24H最高价 $ 0.00000007024 历史最高 ---- 最低价 ---- 涨跌幅（1H） -0.58% 涨跌幅（1D） -4.81% 漲跌幅（7D） -49.26%

AssetMint（ASSETMINT）当前实时价格为 $ 0.00000006089。过去 24 小时内，ASSETMINT 的交易价格在 $ 0.00000006017 至 $ 0.00000007024 之间波动，市场活跃度显著。ASSETMINT 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，ASSETMINT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.58%，过去 24 小时内变动为 -4.81%，过去 7 天内累计变动为 -49.26%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AssetMint（ASSETMINT）市场信息

市值 ---- 成交量（24H） $ 36.22K 完全稀释市值 $ 127.87M 流通量 ---- 总供应量 2,100,000,000,000,000 所属公链 BSC

AssetMint 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 36.22K。ASSETMINT 的流通量为 --，总供应量是 2100000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 127.87M。