Arciel 今日价格

Arciel (ARCIEL) 今日实时价格为 $ 0.000006，过去 24 小时内变化了 40.27%。当前 ARCIEL 兑 USD 的汇率为 $ 0.000006 每 ARCIEL。

Arciel 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ARCIEL。过去 24 小时内，ARCIEL 的交易价格在 $ 0.00000442（低点）和 $ 0.00013（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ARCIEL 在过去一小时内波动了 +35.74%，过去7 天内波动了 -99.94%。过去一天，总交易量达到 $ 5.50K。

Arciel（ARCIEL）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K 完全稀释市值 $ 12.60B$ 12.60B $ 12.60B 流通量 ---- -- 总供应量 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 2,100,000,000,000,000 所属公链 MATIC

Arciel 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.50K。ARCIEL 的流通量为 --，总供应量是 2100000000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.60B。