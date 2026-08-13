aPriori (APR) 今日技术分析 aPriori 分析页面提供由人工智能生成的关于 APR 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 aPriori 分析的信息。 注 册

aPriori (APR) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.5001 -- +151.71% +122.42% +238.24%

APriori 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 APriori 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 买入 卖出 6 中立 4 买入 16 移动平均线 : 强烈买入 卖出 2 中立 1 买入 11 技术指标 : 中立 卖出 4 中立 3 买入 5 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.5032 0.5026 R2 0.5026 0.5019 R1 0.5014 0.5014 PP 0.5008 0.5008 S1 0.4996 0.5001 S2 0.499 0.4996 S3 0.4978 0.499

APriori 市场信号 当前净挂单量 -0.95M $5.93 M $6.89 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -0.17M 3日主动买入 $13.85 M 3日主动卖出 $14.02 M 7日主动买卖差额 -0.17M 7日主动买入 $13.93 M 7日主动卖出 $14.10 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 APriori资金流向 净流入 APRUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 $0.17 M 0.50 2026-08-12 $0.07 M 0.43 2026-08-11 -$0.02 M 0.20 2026-08-10 $0.01 M 0.20 2026-08-09 -$0.03 M 0.20 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 aPriori (APR) 市场 探索现货和合约市场，查看 aPriori 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 APR / USDT $0.50012 $0.50012 $0.50012 +0.28% 2.93M (USDT) 去交易