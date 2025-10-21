AppLovin（APPON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 593.67 $ 593.67 $ 593.67 24H最低价 $ 630.89 $ 630.89 $ 630.89 24H最高价 24H最低价 $ 593.67$ 593.67 $ 593.67 24H最高价 $ 630.89$ 630.89 $ 630.89 历史最高 $ 726.556761752886$ 726.556761752886 $ 726.556761752886 最低价 $ 470.4602767878368$ 470.4602767878368 $ 470.4602767878368 涨跌幅（1H） -0.05% 涨跌幅（1D） +0.04% 漲跌幅（7D） +0.87% 漲跌幅（7D） +0.87%

AppLovin（APPON）当前实时价格为 $ 616.67。过去 24 小时内，APPON 的交易价格在 $ 593.67 至 $ 630.89 之间波动，市场活跃度显著。APPON 的历史最高价为 $ 726.556761752886，历史最低价为 $ 470.4602767878368。

从短期表现来看，APPON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.05%，过去 24 小时内变动为 +0.04%，过去 7 天内累计变动为 +0.87%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AppLovin（APPON）市场信息

排名 No.2814 市值 $ 270.78K$ 270.78K $ 270.78K 成交量（24H） $ 57.78K$ 57.78K $ 57.78K 完全稀释市值 $ 270.78K$ 270.78K $ 270.78K 流通量 439.10 439.10 439.10 总供应量 439.09739757 439.09739757 439.09739757 所属公链 ETH

AppLovin 的当前市值为 $ 270.78K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.78K。APPON 的流通量为 439.10，总供应量是 439.09739757，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 270.78K。