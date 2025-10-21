America Party（APETH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000947 $ 0.000947 $ 0.000947 24H最低价 $ 0.0009715 $ 0.0009715 $ 0.0009715 24H最高价 24H最低价 $ 0.000947$ 0.000947 $ 0.000947 24H最高价 $ 0.0009715$ 0.0009715 $ 0.0009715 历史最高 $ 0.041828596012183014$ 0.041828596012183014 $ 0.041828596012183014 最低价 $ 0.000003393228455216$ 0.000003393228455216 $ 0.000003393228455216 涨跌幅（1H） -0.02% 涨跌幅（1D） -2.00% 漲跌幅（7D） -21.35% 漲跌幅（7D） -21.35%

America Party（APETH）当前实时价格为 $ 0.0009471。过去 24 小时内，APETH 的交易价格在 $ 0.000947 至 $ 0.0009715 之间波动，市场活跃度显著。APETH 的历史最高价为 $ 0.041828596012183014，历史最低价为 $ 0.000003393228455216。

从短期表现来看，APETH 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.02%，过去 24 小时内变动为 -2.00%，过去 7 天内累计变动为 -21.35%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

America Party（APETH）市场信息

排名 No.2201 市值 $ 947.10K$ 947.10K $ 947.10K 成交量（24H） $ 54.51K$ 54.51K $ 54.51K 完全稀释市值 $ 947.10K$ 947.10K $ 947.10K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 所属公链 ETH

America Party 的当前市值为 $ 947.10K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.51K。APETH 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 947.10K。