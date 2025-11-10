AntVerse 是人工智能与游戏和元宇宙相遇的地方。人工智能 x 游戏 x 元宇宙——共同构建 AntVerse。你带来灵感——一个故事、一个概念、一个愿景。我们提供引擎——一个人工智能，将其转化为游戏。结果如何？一个可游玩的微宇宙——你的专属蚁巢。但这远不止于此。每个蚁巢相互连接、扩展、进化。我们携手构建 AntVerse——一个生机勃勃的数字殖民地。主要功能：人工智能游戏构建器、模块化游戏房间（蚁巢）、可扩展元宇宙架构、实时创作循环，由 $ANT 提供支持。