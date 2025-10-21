Amped Finance（AMPED）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.006 $ 0.006 $ 0.006 24H最低价 $ 0.00611 $ 0.00611 $ 0.00611 24H最高价 24H最低价 $ 0.006$ 0.006 $ 0.006 24H最高价 $ 0.00611$ 0.00611 $ 0.00611 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.67% 涨跌幅（1D） +0.49% 漲跌幅（7D） -3.54% 漲跌幅（7D） -3.54%

Amped Finance（AMPED）当前实时价格为 $ 0.00601。过去 24 小时内，AMPED 的交易价格在 $ 0.006 至 $ 0.00611 之间波动，市场活跃度显著。AMPED 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，AMPED 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.67%，过去 24 小时内变动为 +0.49%，过去 7 天内累计变动为 -3.54%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Amped Finance（AMPED）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 6.34K$ 6.34K $ 6.34K 完全稀释市值 $ 601.00K$ 601.00K $ 601.00K 流通量 ---- -- 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 所属公链 SONIC

Amped Finance 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.34K。AMPED 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 601.00K。