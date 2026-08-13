AKEDO (AKE) 今日技术分析 AKEDO 分析页面提供由人工智能生成的关于 AKE 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 AKEDO 分析的信息。 注 册

AKEDO (AKE) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.0062348 -- +47.43% +3,184.93% +1,578.27%

AKEDO 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 AKEDO 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 17 中立 1 买入 8 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 12 中立 0 买入 2 技术指标 : 中立 卖出 5 中立 1 买入 6 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.0062917 0.0062802 R2 0.0062802 0.006267 R1 0.0062571 0.0062588 PP 0.0062456 0.0062456 S1 0.0062225 0.0062324 S2 0.006211 0.0062242 S3 0.0061879 0.006211

AKEDO 市场信号 当前净挂单量 -0.26M $4.39 M $4.65 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 -1.01M 3日主动买入 $20.49 M 3日主动卖出 $21.51 M 7日主动买卖差额 -1.03M 7日主动买入 $25.91 M 7日主动卖出 $26.95 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 AKEDO资金流向 净流入 AKEUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 $0.52 M 0.01 2026-08-12 $0.05 M 0.00 2026-08-11 $0.01 M 0.00 2026-08-10 $0.05 M 0.00 2026-08-09 $0.05 M 0.00 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 AKEDO (AKE) 市场 探索现货和合约市场，查看 AKEDO 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 AKE / USDT $0.0062309 $0.0062309 $0.0062309 -4.47% 243.48M (USDT) 去交易