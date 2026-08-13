Aixbt (AIXBT) 今日技术分析 Aixbt 分析页面提供由人工智能生成的关于 AIXBT 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 Aixbt 分析的信息。 注 册

Aixbt (AIXBT) 价格变动 当前价格 24 小时 7 天 30 天 90 天 $0.0178 -- -0.29% -5.92% -43.39%

Aixbt 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 Aixbt 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

1分钟 5分钟 15分钟 30分钟 1小时 4小时 8小时 1天 1周 强烈卖出 卖出 中立 买入 强烈买入 卖出 卖出 14 中立 4 买入 8 移动平均线 : 强烈卖出 卖出 11 中立 1 买入 2 技术指标 : 买入 卖出 3 中立 3 买入 6 枢纽点 移动平均线 技术指标 名称 经典 斐波那契 R3 0.0178 0.01778 R2 0.01778 0.01777 R1 0.01777 0.01776 PP 0.01775 0.01775 S1 0.01774 0.01774 S2 0.01772 0.01773 S3 0.01771 0.01772

Aixbt 市场信号 当前净挂单量 -0.08M $4.01 M $4.10 M 待买入（USDT） 待卖出（USDT） 3日主动买卖差额 0.02M 3日主动买入 $0.25 M 3日主动卖出 $0.23 M 7日主动买卖差额 0.02M 7日主动买入 $0.44 M 7日主动卖出 $0.42 M 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。 Aixbt资金流向 净流入 AIXBTUSDT价格 时间 净流入 价格 2026-08-13 $0.08 M 0.02 2026-08-12 -$0.03 M 0.02 2026-08-11 -$0.16 M 0.02 2026-08-10 $0.05 M 0.02 2026-08-09 -$0.01 M 0.02 以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

在 MEXC 上交易 Aixbt (AIXBT) 市场 探索现货和合约市场，查看 Aixbt 的实时价格、交易量，并直接进行交易。 交易对 价格 24 小时涨跌幅 24 小时交易量 AIXBT / USDT $0.01778 $0.01778 $0.01778 -0.50% 7.38M (USDT) 去交易 AIXBT / USDC $0.01778 $0.01778 $0.01778 -0.44% 3.04M (USDT) 去交易