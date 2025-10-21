AI STARPOWERFRAGMENT（AISPF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 2 $ 2 $ 2 24H最低价 $ 2.1 $ 2.1 $ 2.1 24H最高价 24H最低价 $ 2$ 2 $ 2 24H最高价 $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） -0.89% 涨跌幅（1D） -2.51% 漲跌幅（7D） -0.30% 漲跌幅（7D） -0.30%

AI STARPOWERFRAGMENT（AISPF）当前实时价格为 $ 2.017。过去 24 小时内，AISPF 的交易价格在 $ 2 至 $ 2.1 之间波动，市场活跃度显著。AISPF 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，AISPF 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.89%，过去 24 小时内变动为 -2.51%，过去 7 天内累计变动为 -0.30%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AI STARPOWERFRAGMENT（AISPF）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K 完全稀释市值 $ 42.36M$ 42.36M $ 42.36M 流通量 ---- -- 总供应量 21,000,000 21,000,000 21,000,000 所属公链 BSC

AI STARPOWERFRAGMENT 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 21.35K。AISPF 的流通量为 --，总供应量是 21000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 42.36M。