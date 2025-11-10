Cherry AI 是一个多平台 AI 驱动的交易和社区管理生态系统。它包含 Telegram 和网页端工具，包括 AI 增强的狙击、跟单交易、KOL 追踪、趋势代币分析和社区自动化。该平台支持多条区块链，集成链上/预言机数据，并为散户交易者、开发者和社区提供交易情报。