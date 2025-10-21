Cherry AI（AIBOT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.001261 24H最高价 $ 0.00153 历史最高 $ 0.07284724455622164 最低价 $ 0.001012364205678628 涨跌幅（1H） -3.47% 涨跌幅（1D） -5.66% 漲跌幅（7D） +11.46%

Cherry AI（AIBOT）当前实时价格为 $ 0.001283。过去 24 小时内，AIBOT 的交易价格在 $ 0.001261 至 $ 0.00153 之间波动，市场活跃度显著。AIBOT 的历史最高价为 $ 0.07284724455622164，历史最低价为 $ 0.001012364205678628。

从短期表现来看，AIBOT 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.47%，过去 24 小时内变动为 -5.66%，过去 7 天内累计变动为 +11.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cherry AI（AIBOT）市场信息

排名 No.2757 市值 $ 284.18K 成交量（24H） $ 66.30K 完全稀释市值 $ 1.28M 流通量 221.50M 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 流通率 22.15% 所属公链 BSC

Cherry AI 的当前市值为 $ 284.18K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 66.30K。AIBOT 的流通量为 221.50M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.28M。