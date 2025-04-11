什么是 Mind Network (FHE)？完全同态加密加密代币的完整指南
进入 Mind Network，这是一个利用完全同态加密 (FHE) 创建零信任数字生态系统的先锋项目，在这个生态系统中，数据不仅在传输过程中保持加密，而且在计算过程中也保持加密。Mind Network 的原生代币 $FHE 驱动着这个革命性的协议，重新定义了我们在人工智能和区块链时代如何看待安全性。
iAgent Protocol实时价格 (AGNT)
今天 iAgent Protocol (AGNT) 的当前价格为 0.00653 USD，当前市值为 $ 0.00 USD。 AGNT 兑换USD的价格实时更新。
iAgent Protocol的主要市场表现：
- 24小时交易量为$ 93.09K USD
- iAgent Protocol在一天内的涨跌幅是 +0.46%
- 它的流通供应量是 0.00 USD。
在获取 MEXC 上从 AGNT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 AGNT 价格信息的首选平台。
跟踪 iAgent Protocol 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0000299
|+0.46%
|30天
|$ -0.01097
|-62.69%
|60天
|$ -0.01097
|-62.69%
|90天
|$ -0.01097
|-62.69%
今天，AGNT 记录了 $ +0.0000299 (+0.46%) 的变化，反映了其最新的市场活动。iAgent Protocol 30 天价格变化
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.01097 (-62.69%)，显示了该代币在短期内的表现。iAgent Protocol 60 天价格变化
将视图扩展到 60 天，AGNT 的变化为 $ -0.01097 (-62.69%)，从而更广泛地了解其表现。iAgent Protocol 90 天价格变化
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.01097 (-62.69%)，从而深入了解了代币的长期走势。
探索 iAgent Protocol 的最新价格详情：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
0.00%
+0.46%
-19.69%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
创建、拥有并将您的游戏 AI 代理货币化。iAgent 使游戏玩家能够根据游戏画面训练自己的 AI 代理，由 Depin 提供支持，从而在区块链上创建一个新的数字资产类别。
iAgent Protocol在MEXC已上线，爲您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 iAgent Protocol 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。
此外，您还可以：
- 检查 AGNT 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 iAgent Protocol 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。
我们全面的资源旨在让您的 iAgent Protocol 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。
加密货币价格预测涉及预测或推测加密货币的未来价值。这些预测旨在预测特定加密货币的潜在未来价值，例如iAgent Protocol、比特币或以太坊。 AGNT未来的价格是多少？ 2026、2027、2028到2050年价值多少？如需详细预测信息，请查看我们的iAgent Protocol价格预测页面。
追踪AGNT的价格轨迹可以为其过去的表现提供有价值的见解，并帮助投资者了解随着时间的推移影响其价值的因素。了解这些历史模式可以为评估AGNT的潜在未来轨迹提供有价值的背景。有关详细的价格历史信息，请查看我们的iAgent Protocol价格历史页面。
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|1 AGNT 兑换 VND
₫167.43573
|1 AGNT 兑换 AUD
A$0.0103827
|1 AGNT 兑换 GBP
￡0.0049628
|1 AGNT 兑换 EUR
€0.0057464
|1 AGNT 兑换 USD
$0.00653
|1 AGNT 兑换 MYR
RM0.0288626
|1 AGNT 兑换 TRY
₺0.2485318
|1 AGNT 兑换 JPY
¥0.9371203
|1 AGNT 兑换 RUB
₽0.5431654
|1 AGNT 兑换 INR
₹0.5613188
|1 AGNT 兑换 IDR
Rp108.8332898
|1 AGNT 兑换 KRW
₩9.2755385
|1 AGNT 兑换 PHP
₱0.3733854
|1 AGNT 兑换 EGP
￡E.0.3348584
|1 AGNT 兑换 BRL
R$0.0382658
|1 AGNT 兑换 CAD
C$0.0090114
|1 AGNT 兑换 BDT
৳0.7917625
|1 AGNT 兑换 NGN
₦10.3815246
|1 AGNT 兑换 UAH
₴0.2697543
|1 AGNT 兑换 VES
Bs0.46363
|1 AGNT 兑换 PKR
Rs1.8270287
|1 AGNT 兑换 KZT
₸3.3676516
|1 AGNT 兑换 THB
฿0.2185591
|1 AGNT 兑换 TWD
NT$0.2113761
|1 AGNT 兑换 AED
د.إ0.0239651
|1 AGNT 兑换 CHF
Fr0.0052893
|1 AGNT 兑换 HKD
HK$0.0506075
|1 AGNT 兑换 MAD
.د.م0.0605984
|1 AGNT 兑换 MXN
$0.132559
要更深入地了解 iAgent Protocol，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：
进入 Mind Network，这是一个利用完全同态加密 (FHE) 创建零信任数字生态系统的先锋项目，在这个生态系统中，数据不仅在传输过程中保持加密，而且在计算过程中也保持加密。Mind Network 的原生代币 $FHE 驱动着这个革命性的协议，重新定义了我们在人工智能和区块链时代如何看待安全性。
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加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
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