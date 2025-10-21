Adobe（ADBEON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 352.7 24H最高价 $ 364.08 历史最高 $ 371.1141984128537 最低价 $ 318.17256046762486 涨跌幅（1H） -0.19% 涨跌幅（1D） +1.25% 漲跌幅（7D） +13.18%

Adobe（ADBEON）当前实时价格为 $ 363.05。过去 24 小时内，ADBEON 的交易价格在 $ 352.7 至 $ 364.08 之间波动，市场活跃度显著。ADBEON 的历史最高价为 $ 371.1141984128537，历史最低价为 $ 318.17256046762486。

从短期表现来看，ADBEON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.19%，过去 24 小时内变动为 +1.25%，过去 7 天内累计变动为 +13.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Adobe（ADBEON）市场信息

排名 No.2212 市值 $ 999.21K 成交量（24H） $ 56.23K 完全稀释市值 $ 999.21K 流通量 2.75K 总供应量 2,752.27474252 所属公链 ETH

Adobe 的当前市值为 $ 999.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.23K。ADBEON 的流通量为 2.75K，总供应量是 2752.27474252，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 999.21K。