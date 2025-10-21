Adobe 当前实时价格为 363.05 USD。跟踪 ADBEON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ADBEON 价格趋势。Adobe 当前实时价格为 363.05 USD。跟踪 ADBEON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ADBEON 价格趋势。

更多关于 ADBEON

ADBEON 价格信息

ADBEON 币种官网

ADBEON 代币经济

ADBEON 价格预测

ADBEON 价格历史

ADBEON 购买指南

ADBEON 兑换法币计算

ADBEON 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Adobe 图标

Adobe实时价格 (ADBEON)

1 ADBEON 兑换为 USD 的实时价格：

$363.02
$363.02$363.02
+1.25%1D
USD
Adobe (ADBEON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:48:40 (UTC+8)

Adobe（ADBEON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 352.7
$ 352.7$ 352.7
24H最低价
$ 364.08
$ 364.08$ 364.08
24H最高价

$ 352.7
$ 352.7$ 352.7

$ 364.08
$ 364.08$ 364.08

$ 371.1141984128537
$ 371.1141984128537$ 371.1141984128537

$ 318.17256046762486
$ 318.17256046762486$ 318.17256046762486

-0.19%

+1.25%

+13.18%

+13.18%

Adobe（ADBEON）当前实时价格为 $ 363.05。过去 24 小时内，ADBEON 的交易价格在 $ 352.7$ 364.08 之间波动，市场活跃度显著。ADBEON 的历史最高价为 $ 371.1141984128537，历史最低价为 $ 318.17256046762486

从短期表现来看，ADBEON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.19%，过去 24 小时内变动为 +1.25%，过去 7 天内累计变动为 +13.18%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Adobe（ADBEON）市场信息

No.2212

$ 999.21K
$ 999.21K$ 999.21K

$ 56.23K
$ 56.23K$ 56.23K

$ 999.21K
$ 999.21K$ 999.21K

2.75K
2.75K 2.75K

2,752.27474252
2,752.27474252 2,752.27474252

ETH

Adobe 的当前市值为 $ 999.21K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.23K。ADBEON 的流通量为 2.75K，总供应量是 2752.27474252，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 999.21K

Adobe（ADBEON）价格历史 USD

跟踪 Adobe 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +4.4817+1.25%
30天$ +2.77+0.76%
60天$ +63.05+21.01%
90天$ +63.05+21.01%
Adobe 今日价格变化

今天，ADBEON 记录了 $ +4.4817 (+1.25%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Adobe 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +2.77 (+0.76%)，显示了该代币在短期内的表现。

Adobe 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ADBEON 的变化为 $ +63.05 (+21.01%)，从而更广泛地了解其表现。

Adobe 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +63.05 (+21.01%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Adobe（ADBEON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Adobe 价格历史页面

什么是Adobe (ADBEON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Adobe在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Adobe 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ADBEON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Adobe 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Adobe 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Adobe 价格预测 (USD)

Adobe（ADBEON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Adobe（ADBEON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Adobe 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Adobe 价格预测

Adobe（ADBEON）代币经济

了解 Adobe（ADBEON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ADBEON 代币的完整经济学

如何购买Adobe (ADBEON)

正在寻找如何购买 Adobe？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Adobe。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ADBEON 兑换为当地货币

1 Adobe（ADBEON） to VND
9,553,660.75
1 Adobe（ADBEON） to AUD
A$551.836
1 Adobe（ADBEON） to GBP
272.2875
1 Adobe（ADBEON） to EUR
308.5925
1 Adobe（ADBEON） to USD
$363.05
1 Adobe（ADBEON） to MYR
RM1,532.071
1 Adobe（ADBEON） to TRY
15,251.7305
1 Adobe（ADBEON） to JPY
¥55,546.65
1 Adobe（ADBEON） to ARS
ARS$540,251.0745
1 Adobe（ADBEON） to RUB
28,895.1495
1 Adobe（ADBEON） to INR
31,886.6815
1 Adobe（ADBEON） to IDR
Rp6,050,830.913
1 Adobe（ADBEON） to PHP
21,318.296
1 Adobe（ADBEON） to EGP
￡E.17,241.2445
1 Adobe（ADBEON） to BRL
R$1,953.209
1 Adobe（ADBEON） to CAD
C$504.6395
1 Adobe（ADBEON） to BDT
44,419.1675
1 Adobe（ADBEON） to NGN
529,225.246
1 Adobe（ADBEON） to COP
$1,407,167.278
1 Adobe（ADBEON） to ZAR
R.6,237.199
1 Adobe（ADBEON） to UAH
15,244.4695
1 Adobe（ADBEON） to TZS
T.Sh.896,417.6465
1 Adobe（ADBEON） to VES
Bs76,966.6
1 Adobe（ADBEON） to CLP
$342,356.15
1 Adobe（ADBEON） to PKR
Rs102,699.584
1 Adobe（ADBEON） to KZT
195,186.5715
1 Adobe（ADBEON） to THB
฿11,846.3215
1 Adobe（ADBEON） to TWD
NT$11,196.462
1 Adobe（ADBEON） to AED
د.إ1,332.3935
1 Adobe（ADBEON） to CHF
Fr286.8095
1 Adobe（ADBEON） to HKD
HK$2,817.268
1 Adobe（ADBEON） to AMD
֏138,674.2085
1 Adobe（ADBEON） to MAD
.د.م3,343.6905
1 Adobe（ADBEON） to MXN
$6,680.12
1 Adobe（ADBEON） to SAR
ريال1,361.4375
1 Adobe（ADBEON） to ETB
Br55,492.1925
1 Adobe（ADBEON） to KES
KSh46,757.2095
1 Adobe（ADBEON） to JOD
د.أ257.40245
1 Adobe（ADBEON） to PLN
1,321.502
1 Adobe（ADBEON） to RON
лв1,586.5285
1 Adobe（ADBEON） to SEK
kr3,405.409
1 Adobe（ADBEON） to BGN
лв609.924
1 Adobe（ADBEON） to HUF
Ft121,745.187
1 Adobe（ADBEON） to CZK
7,584.1145
1 Adobe（ADBEON） to KWD
د.ك111.0933
1 Adobe（ADBEON） to ILS
1,190.804
1 Adobe（ADBEON） to BOB
Bs2,501.4145
1 Adobe（ADBEON） to AZN
617.185
1 Adobe（ADBEON） to TJS
SM3,379.9955
1 Adobe（ADBEON） to GEL
983.8655
1 Adobe（ADBEON） to AOA
Kz332,158.0755
1 Adobe（ADBEON） to BHD
.د.ب136.5068
1 Adobe（ADBEON） to BMD
$363.05
1 Adobe（ADBEON） to DKK
kr2,330.781
1 Adobe（ADBEON） to HNL
L9,522.8015
1 Adobe（ADBEON） to MUR
16,526.036
1 Adobe（ADBEON） to NAD
$6,288.026
1 Adobe（ADBEON） to NOK
kr3,626.8695
1 Adobe（ADBEON） to NZD
$628.0765
1 Adobe（ADBEON） to PAB
B/.363.05
1 Adobe（ADBEON） to PGK
K1,546.593
1 Adobe（ADBEON） to QAR
ر.ق1,321.502
1 Adobe（ADBEON） to RSD
дин.36,599.0705
1 Adobe（ADBEON） to UZS
soʻm4,374,095.3795
1 Adobe（ADBEON） to ALL
L30,165.8245
1 Adobe（ADBEON） to ANG
ƒ649.8595
1 Adobe（ADBEON） to AWG
ƒ649.8595
1 Adobe（ADBEON） to BBD
$726.1
1 Adobe（ADBEON） to BAM
KM609.924
1 Adobe（ADBEON） to BIF
Fr1,067,730.05
1 Adobe（ADBEON） to BND
$468.3345
1 Adobe（ADBEON） to BSD
$363.05
1 Adobe（ADBEON） to JMD
$58,131.566
1 Adobe（ADBEON） to KHR
1,458,030.583
1 Adobe（ADBEON） to KMF
Fr153,933.2
1 Adobe（ADBEON） to LAK
7,892,391.1465
1 Adobe（ADBEON） to LKR
රු110,080.3905
1 Adobe（ADBEON） to MDL
L6,204.5245
1 Adobe（ADBEON） to MGA
Ar1,635,358.725
1 Adobe（ADBEON） to MOP
P2,900.7695
1 Adobe（ADBEON） to MVR
5,554.665
1 Adobe（ADBEON） to MWK
MK628,112.805
1 Adobe（ADBEON） to MZN
MT23,198.895
1 Adobe（ADBEON） to NPR
रु50,895.9795
1 Adobe（ADBEON） to PYG
2,556,598.1
1 Adobe（ADBEON） to RWF
Fr526,059.45
1 Adobe（ADBEON） to SBD
$2,991.532
1 Adobe（ADBEON） to SCR
5,031.873
1 Adobe（ADBEON） to SRD
$14,423.9765
1 Adobe（ADBEON） to SVC
$3,169.4265
1 Adobe（ADBEON） to SZL
L6,288.026
1 Adobe（ADBEON） to TMT
m1,274.3055
1 Adobe（ADBEON） to TND
د.ت1,065.1887
1 Adobe（ADBEON） to TTD
$2,457.8485
1 Adobe（ADBEON） to UGX
Sh1,260,509.6
1 Adobe（ADBEON） to XAF
Fr204,760.2
1 Adobe（ADBEON） to XCD
$980.235
1 Adobe（ADBEON） to XOF
Fr204,760.2
1 Adobe（ADBEON） to XPF
Fr37,031.1
1 Adobe（ADBEON） to BWP
P5,173.4625
1 Adobe（ADBEON） to BZD
$726.1
1 Adobe（ADBEON） to CVE
$34,420.7705
1 Adobe（ADBEON） to DJF
Fr64,259.85
1 Adobe（ADBEON） to DOP
$23,224.3085
1 Adobe（ADBEON） to DZD
د.ج47,247.327
1 Adobe（ADBEON） to FJD
$824.1235
1 Adobe（ADBEON） to GNF
Fr3,156,719.75
1 Adobe（ADBEON） to GTQ
Q2,773.702
1 Adobe（ADBEON） to GYD
$75,837.5145
1 Adobe（ADBEON） to ISK
kr44,292.1

Adobe资源

要更深入地了解 Adobe，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Adobe网站
区块查询

人们还问：关于Adobe的其他问题

Adobe（ADBEON）今日价格是多少？
ADBEON 实时价格为 363.05 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ADBEON 兑 USD 的价格是多少？
当前 ADBEON 兑 USD 的价格为 $ 363.05。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Adobe 的市值是多少？
ADBEON 的市值为 $ 999.21K USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ADBEON 的流通供应量是多少？
ADBEON 的流通供应量为 2.75K USD
ADBEON 的历史最高价（ATH）是多少？
ADBEON 的历史最高价是 371.1141984128537 USD
ADBEON 的历史最低价（ATL）是多少？
ADBEON 的历史最低价是 318.17256046762486 USD
ADBEON 的交易量是多少？
ADBEON 的 24 小时实时交易量为 $ 56.23K USD
ADBEON 今年会涨吗？
ADBEON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ADBEON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:48:40 (UTC+8)

Adobe（ADBEON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ADBEON 兑 USD 计算器

数量

ADBEON
ADBEON
USD
USD

1 ADBEON = 363.05 USD

交易 ADBEON

ADBEON/USDT
$363.02
$363.02$363.02
+1.27%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,612.74
$114,612.74$114,612.74

+0.80%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,159.08
$4,159.08$4,159.08

+2.05%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03825
$0.03825$0.03825

-4.13%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4691
$5.4691$5.4691

-12.36%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.02
$200.02$200.02

+0.23%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,159.08
$4,159.08$4,159.08

+2.05%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,612.74
$114,612.74$114,612.74

+0.80%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.02
$200.02$200.02

+0.23%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6455
$2.6455$2.6455

+0.18%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20556
$0.20556$0.20556

+1.23%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0165
$0.0165$0.0165

-72.50%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000095
$0.000000000000095$0.000000000000095

+30.13%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010042
$0.010042$0.010042

-13.57%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015650
$0.000000000000000000015650$0.000000000000000000015650

+1,983.88%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000013
$0.000000000000013$0.000000000000013

+160.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003198
$0.0003198$0.0003198

+60.46%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000086
$0.0000000000000000000086$0.0000000000000000000086

+50.87%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0540
$0.0540$0.0540

+50.00%