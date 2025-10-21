Apple（AAPLON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 259.04 $ 259.04 $ 259.04 24H最低价 $ 267.46 $ 267.46 $ 267.46 24H最高价 24H最低价 $ 259.04$ 259.04 $ 259.04 24H最高价 $ 267.46$ 267.46 $ 267.46 历史最高 $ 264.91028058105655$ 264.91028058105655 $ 264.91028058105655 最低价 $ 226.40537622338067$ 226.40537622338067 $ 226.40537622338067 涨跌幅（1H） +0.58% 涨跌幅（1D） +0.03% 漲跌幅（7D） +4.75% 漲跌幅（7D） +4.75%

Apple（AAPLON）当前实时价格为 $ 261.97。过去 24 小时内，AAPLON 的交易价格在 $ 259.04 至 $ 267.46 之间波动，市场活跃度显著。AAPLON 的历史最高价为 $ 264.91028058105655，历史最低价为 $ 226.40537622338067。

从短期表现来看，AAPLON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.58%，过去 24 小时内变动为 +0.03%，过去 7 天内累计变动为 +4.75%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Apple（AAPLON）市场信息

排名 No.1700 市值 $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M 成交量（24H） $ 56.96K$ 56.96K $ 56.96K 完全稀释市值 $ 2.72M$ 2.72M $ 2.72M 流通量 10.37K 10.37K 10.37K 总供应量 10,372.13132265 10,372.13132265 10,372.13132265 所属公链 ETH

Apple 的当前市值为 $ 2.72M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.96K。AAPLON 的流通量为 10.37K，总供应量是 10372.13132265，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.72M。