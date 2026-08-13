买币行情现货合约SNDK理财活动中心福利中心
更多
$1,000,000 TradFi 盛典
注册
MEXC AI 的高级分析为您提供 A 的每日更新内容，包括技术分析和投资机会。立即获取最新的每日资讯！MEXC AI 的高级分析为您提供 A 的每日更新内容，包括技术分析和投资机会。立即获取最新的每日资讯！

更多关于 A

A 价格信息

A 介绍

A 白皮书

A 币种官网

A 代币经济

A 价格预测

A 价格历史

A 购买指南

A 兑换法币计算

A 现货

A U本位合约

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

A (A) 今日技术分析

A (A) 今日技术分析

A 分析页面提供由人工智能生成的关于 A 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 A 分析的信息。

A (A) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$0.06255---5.75%-14.81%-27.98%
了解更多关于 A 价格

A 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 A 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
卖出
卖出 18
中立 0
买入 8
移动平均线:强烈卖出卖出 14中立 0买入 0
技术指标:买入卖出 4中立 0买入 8
名称
经典
斐波那契
R3
0.0626
0.06254
R2
0.06254
0.06248
R1
0.06243
0.06244
PP
0.06237
0.06237
S1
0.06226
0.06231
S2
0.0622
0.06227
S3
0.06209
0.0622

A 市场信号

当前净挂单量
-0.02M
$1.34 M
$1.36 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
-0.01M
3日主动买入
$1.79 M
3日主动卖出
$1.80 M
7日主动买卖差额
-0.01M
7日主动买入
$2.51 M
7日主动卖出
$2.51 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

A资金流向

净流入AUSDT价格
时间净流入价格
2026-08-13$0.03 M0.06
2026-08-12$0.04 M0.06
2026-08-11-$0.03 M0.06
2026-08-10$0.00 M0.06
2026-08-09$0.04 M0.06

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

探索有关 A 的更多信息

在 MEXC 上交易 A (A) 市场

探索现货和合约市场，查看 A 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
A/USDT
$0.06255
$0.06255$0.06255
-0.13%
906.40K (USDT)
A/BTC
$0.0000009858
$0.0000009858$0.0000009858
-0.29%
130.66K (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

A 兑 USD 计算器

数量

A
A
USD
USD

1 A = 0.06254 USD

更多加密货币技术分析

查找更多热门加密货币价格分析。