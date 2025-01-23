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99Starz 价格 (STZ)

USD

99Starz (STZ) 实时价格图表

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今天 99Starz (STZ) 的价格

今天 99Starz (STZ) 的实时价格为 0.01150712 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。STZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
99Starz 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.00 USD
- 99Starz 当天价格变化为 -0.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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99Starz (STZ) 价格表现 USD

今天内，99Starz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，99Starz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0025675514
在过去60天内，99Starz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000151249
在过去90天内，99Starz 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001137080447733527

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.02%
30天$ +0.0025675514+22.31%
60天$ +0.0000151249+0.13%
90天$ +0.001137080447733527+10.97%

99Starz (STZ) 价格分析

99Starz 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

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99Starz (STZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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什么是99Starz (STZ)

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99Starz (STZ) 资源

官网

大家还在问：关于 99Starz (STZ) 的其他问题

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STZ 兑换为当地货币

1 STZ 兑换 AUD
A$0.0182963208
1 STZ 兑换 GBP
0.0093207672
1 STZ 兑换 EUR
0.0110468352
1 STZ 兑换 USD
$0.01150712
1 STZ 兑换 MYR
RM0.0510916128
1 STZ 兑换 TRY
0.4103438992
1 STZ 兑换 JPY
¥1.8021300632
1 STZ 兑换 RUB
1.14208166
1 STZ 兑换 INR
0.9946754528
1 STZ 兑换 IDR
Rp188.6412812928
1 STZ 兑换 PHP
0.6746624456
1 STZ 兑换 EGP
￡E.0.5791533496
1 STZ 兑换 BRL
R$0.0683522928
1 STZ 兑换 CAD
C$0.0164551816
1 STZ 兑换 BDT
1.4034083552
1 STZ 兑换 NGN
17.9238353256
1 STZ 兑换 UAH
0.48329904
1 STZ 兑换 VES
Bs0.6328916
1 STZ 兑换 PKR
Rs3.2079549136
1 STZ 兑换 KZT
5.996360232
1 STZ 兑换 THB
฿0.390666724
1 STZ 兑换 TWD
NT$0.3769732512
1 STZ 兑换 CHF
Fr0.010356408
1 STZ 兑换 HKD
HK$0.0896404648
1 STZ 兑换 MAD
.د.م0.1148410576