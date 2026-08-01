6Chicken9 今日价格

6Chicken9 (POP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.92%。当前 POP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 POP。

6Chicken9 目前市值在 $ 10,968.32 排名第 #-，流通供应量为 974.06M POP。过去 24 小时内，POP 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，POP 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 -13.24%。过去一天，总交易量达到 --。

6Chicken9（POP）市场信息

市值 $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.97K$ 10.97K $ 10.97K 流通量 974.06M 974.06M 974.06M 总供应量 974,061,997.503136 974,061,997.503136 974,061,997.503136

6Chicken9 的当前市值为 $ 10.97K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POP 的流通量为 974.06M，总供应量是 974061997.503136，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.97K。