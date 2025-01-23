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5mc 价格 (5MC)

USD

5mc (5MC) 实时价格图表

$0.00189858
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+14.30%(1D)

今天 5mc (5MC) 的价格

今天 5mc (5MC) 的实时价格为 0.00189858 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。5MC 兑换 USD 的价格为实时更新。
5mc 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 23.06K USD
- 5mc 当天价格变化为 +14.33%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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5mc (5MC) 价格表现 USD

今天内，5mc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00023793
在过去30天内，5mc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014291198
在过去60天内，5mc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018625358
在过去90天内，5mc 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -2.3990426319618663

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00023793+14.33%
30天$ -0.0014291198-75.27%
60天$ -0.0018625358-98.10%
90天$ -2.3990426319618663-99.92%

5mc (5MC) 价格分析

5mc 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.0016576
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$ 0.00195427
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$ 54.17
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+0.40%

+14.33%

+14.26%

5mc (5MC) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 23.06K
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什么是5mc (5MC)

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5mc (5MC) 资源

白皮书
官网

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5MC 兑换为当地货币

1 5MC 兑换 AUD
A$0.0030187422
1 5MC 兑换 GBP
0.0015378498
1 5MC 兑换 EUR
0.0018226368
1 5MC 兑换 USD
$0.00189858
1 5MC 兑换 MYR
RM0.0084296952
1 5MC 兑换 TRY
0.0677033628
1 5MC 兑换 JPY
¥0.2973366138
1 5MC 兑换 RUB
0.188434065
1 5MC 兑换 INR
0.1641132552
1 5MC 兑换 IDR
Rp31.1242573152
1 5MC 兑换 PHP
0.1113137454
1 5MC 兑换 EGP
￡E.0.0955555314
1 5MC 兑换 BRL
R$0.0112775652
1 5MC 兑换 CAD
C$0.0027149694
1 5MC 兑换 BDT
0.2315508168
1 5MC 兑换 NGN
2.9572851654
1 5MC 兑换 UAH
0.07974036
1 5MC 兑换 VES
Bs0.1044219
1 5MC 兑换 PKR
Rs0.5292861324
1 5MC 兑换 KZT
0.989350038
1 5MC 兑换 THB
฿0.064456791
1 5MC 兑换 TWD
NT$0.0621974808
1 5MC 兑换 CHF
Fr0.001708722
1 5MC 兑换 HKD
HK$0.0147899382
1 5MC 兑换 MAD
.د.م0.0189478284