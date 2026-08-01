4EVERLAND 今日价格

4EVERLAND (4EVER) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 4EVER 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 4EVER。

4EVERLAND 目前市值在 $ 455,623 排名第 #-，流通供应量为 3.42B 4EVER。过去 24 小时内，4EVER 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00671057，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，4EVER 在过去一小时内波动了 -1.13%，过去7 天内波动了 -5.19%。过去一天，总交易量达到 $ 57.84K。

4EVERLAND（4EVER）市场信息

市值 $ 455.62K$ 455.62K $ 455.62K 成交量（24H） $ 57.84K$ 57.84K $ 57.84K 完全稀释市值 $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M 流通量 3.42B 3.42B 3.42B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

4EVERLAND 的当前市值为 $ 455.62K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.84K。4EVER 的流通量为 3.42B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.33M。