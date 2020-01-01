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4 分析页面提供由人工智能生成的关于 4 每日表现、价格趋势和关键技术指标的深入分析。它重点关注潜在的市场走势、交易机会和值得关注的技术形态。请在下方了解更多关于 4 分析的信息。

4 (4) 价格变动

当前价格24 小时7 天30 天90 天
$0.010419---3.76%+15.88%-0.63%
了解更多关于 4 价格

4 技术指标

技术分析通过价格走势及常用技术指标来判断趋势与动能。以下内容为系统自动生成的 4 多周期技术快照，概括当前的技术偏向，并呈现图表可能释放的下一步信号。需要说明的是，这仅是技术层面的解读，并非确定性的价格预测；请结合自身判断做好研究与风险管理。

强烈卖出卖出中立买入强烈买入
卖出
卖出 15
中立 2
买入 9
移动平均线:中立卖出 7中立 1买入 6
技术指标:卖出卖出 8中立 1买入 3
名称
经典
斐波那契
R3
0.01046
0.01045
R2
0.01045
0.01045
R1
0.01045
0.01045
PP
0.01044
0.01044
S1
0.01044
0.01044
S2
0.01043
0.01044
S3
0.01043
0.01043

4 市场信号

当前净挂单量
-0.16M
$1.69 M
$1.85 M
待买入（USDT）
待卖出（USDT）
3日主动买卖差额
0.07M
3日主动买入
$0.66 M
3日主动卖出
$0.59 M
7日主动买卖差额
-0.02M
7日主动买入
$3.18 M
7日主动卖出
$3.20 M

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

4资金流向

净流入4USDT价格
时间净流入价格

以上数据基于公开市场信息整理，仅供参考。MEXC 不提供金融顾问服务，投资前请咨询专业人士。

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交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
4/USDT
$0.010432
$0.010432$0.010432
+1.39%
24.90M (USDT)

免责声明

本资料所提供的信息不构成任何投资、税务、法律、财务、会计或其他相关服务的建议，也不构成任何购买、出售或持有资产的推荐。MEXC Learn 仅提供此信息供参考，不提供任何投资建议。请务必充分了解相关风险，并在投资时谨慎行事。MEXC 对用户的投资决策不承担任何责任。

4 兑 USD 计算器

数量

4
4
USD
USD

1 4 = 0.010419 USD

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