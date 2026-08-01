3EYES 今日价格

3EYES (3EYES) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.47%。当前 3EYES 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 3EYES。

3EYES 目前市值在 $ 14,391.33 排名第 #-，流通供应量为 943.90M 3EYES。过去 24 小时内，3EYES 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，3EYES 在过去一小时内波动了 +0.33%，过去7 天内波动了 +63.48%。过去一天，总交易量达到 --。

3EYES（3EYES）市场信息

市值 $ 14.39K$ 14.39K $ 14.39K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 15.29K$ 15.29K $ 15.29K 流通量 943.90M 943.90M 943.90M 总供应量 999,885,545.937405 999,885,545.937405 999,885,545.937405

3EYES 的当前市值为 $ 14.39K, 它过去 24 小时的交易量为 --。3EYES 的流通量为 943.90M，总供应量是 999885545.937405，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 15.29K。