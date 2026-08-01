375ai 今日价格

375ai (EAT) 今日实时价格为 $ 0.00593989，过去 24 小时内变化了 4.76%。当前 EAT 兑 USD 的汇率为 $ 0.00593989 每 EAT。

375ai 目前市值在 $ 3,773,367 排名第 #-，流通供应量为 213.15M EAT。过去 24 小时内，EAT 的交易价格在 $ 0.00586284（低点）和 $ 0.00668549（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.076463，而历史最低价为 $ 0.00540264。

短期表现方面，EAT 在过去一小时内波动了 -1.68%，过去7 天内波动了 -14.14%。过去一天，总交易量达到 $ 53.21K。

375ai（EAT）市场信息

市值 $ 3.77M$ 3.77M $ 3.77M 成交量（24H） $ 53.21K$ 53.21K $ 53.21K 完全稀释市值 $ 5.90M$ 5.90M $ 5.90M 流通量 213.15M 213.15M 213.15M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

375ai 的当前市值为 $ 3.77M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.21K。EAT 的流通量为 213.15M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.90M。